Festival SierraSur 2025: fechas y cartel completo por días

La cita musical en Zahara de la Sierra regresa, tras la ausencia por lluvias de 2024, con su ecléctica propuesta musical

Un concierto de SierraSur en una de las ediciones pasadas / SierraSur

El Festival SierraSur de Zahara de la Sierra regresa este 2025 los días 11 y 12 de octubre coincidiendo con el puente del Pilar. Raúle y Miguel Campello lideran un cartel donde destaca, como siempre, las propuestas musicales para todos los gustos y públicos en un entorno idílico. Tranquilidad y naturaleza, los otros puntos fuertes de un festival que huye de las masificaciones.

Según la organización de esta cita musical, es un festival "fusión entre música y naturaleza que se complementa con divertidas actividades de ocio, deporte y entretenimiento". Entre las actividades a realizar en el recinto están los talleres de pintacaras, percusión, caretas de animales, kayak, paddel surf, carreras de sacos y otras muchas. Su diferencia principal es que es un festival con enfoque familiar, de ahí que se incluyan actividades para niños.

Las actividades empezarán el sábado 11 a partir de las 4 de la tarde, finalizando la última de ella a las 9 de la noche. Paddel Surf y Kayak, de las más solicitadas, serán a las 4 y a las 8 de la tarde. Por su parte, el domingo 12 de octubre, los talleres se iniciarán un poco antes, desde las 13 horas. La última de todas las actividades de esta jornada será a las 20 horas.

Cartel por días con todos los artistas confirmados de SierraSur 2025

VIERNES 11 DE OCTUBRE

  • Miguel Campello
  • La Guardia
  • Morochos
  • JavyPablo
  • La Perra Blanco
  • Elioht

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

  • Raule
  • Aslándticos
  • Colectivo Panamera
  • La Jungla Band
  • Nya de la Rubia
  • Alan Nepa

Horarios de las actividades en SierraSur2025

ACTIVIDADES SIERRA SUR 2025
ACTIVIDADES SIERRA SUR 2025 / SierraSur

