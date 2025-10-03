Festival SierraSur 2025: fechas y cartel completo por días

El Festival SierraSur de Zahara de la Sierra regresa este 2025 los días 11 y 12 de octubre coincidiendo con el puente del Pilar. Raúle y Miguel Campello lideran un cartel donde destaca, como siempre, las propuestas musicales para todos los gustos y públicos en un entorno idílico. Tranquilidad y naturaleza, los otros puntos fuertes de un festival que huye de las masificaciones.

Según la organización de esta cita musical, es un festival "fusión entre música y naturaleza que se complementa con divertidas actividades de ocio, deporte y entretenimiento". Entre las actividades a realizar en el recinto están los talleres de pintacaras, percusión, caretas de animales, kayak, paddel surf, carreras de sacos y otras muchas. Su diferencia principal es que es un festival con enfoque familiar, de ahí que se incluyan actividades para niños.

Las actividades empezarán el sábado 11 a partir de las 4 de la tarde, finalizando la última de ella a las 9 de la noche. Paddel Surf y Kayak, de las más solicitadas, serán a las 4 y a las 8 de la tarde. Por su parte, el domingo 12 de octubre, los talleres se iniciarán un poco antes, desde las 13 horas. La última de todas las actividades de esta jornada será a las 20 horas.

Cartel por días con todos los artistas confirmados de SierraSur 2025

VIERNES 11 DE OCTUBRE

Miguel Campello

La Guardia

Morochos

JavyPablo

La Perra Blanco

Elioht

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

Raule

Aslándticos

Colectivo Panamera

La Jungla Band

Nya de la Rubia

Alan Nepa

Horarios de las actividades en SierraSur2025