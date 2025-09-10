Fecha del fin del cambio de hora: así está el debate sobre su supresión ante la entrada del próximo horario de invierno

El próximo cambio de hora en España tendrá lugar el último domingo de octubre día 26. En la madrugada de este día tocará volver a tocar los relojes para retrasar una hora, es decir, a las 3:00 volverán a ser las 2:00, lo que dará lugar a contar con una jornada de 25 horas.

El cambio de hora es una herencia de la crisis del petróleo de los años 70, cuando se consideró que era una medida útil para ahorrar energía el tratar de adaptar la actividad económica al periodo con mayor número de horas de luz. No obstante, ese planteamiento está actualmente muy debatido por estudios que analizan las implicaciones y los efectos reales que los cambios de hora tienen en la sociedad.

En 2025, el Parlamento Europeo retomó las conversaciones sobre el futuro del cambio de hora, un debate que quedó interrumpido en 2020 por la pandemia. "En ese acto participó una representante del equipo de la Comisión de Transportes, que es la que tiene el tema en su cartera, y ellos también tienen interés. Y falta el paso más complicado, el Consejo de la Unión Europea, porque ahí ya no solo se trata de decir si cambiamos el reloj dos veces al año, sino de decidir dónde nos quedamos, en qué horario", explicaba a EFE la subdirectora de TUI, Ariadna Güell, una organización internacional (Time Use Initiative9 que se ha mostrado favorable a la supresión.

El objetivo del parlamentario irlandés Sean Kelly, impulsor del proyecto, es que por parte de la UE esté aprobado en 2026. "Pero una cosa es aprobar y otra, implementar", advierte Güell, para quien el calendario de aplicación "depende de la voluntad política". La representante de TUI admite que la supresión del cambio horario tiene cierto "mal márketing" porque los expertos señalan que el horario "más natural" sería el de invierno.

¿Será el de 2026 el último cambio de hora?

Es indudable que el cambio de hora, y más que eso su práctica continuada, es un asunto que despierta el interés de la ciudadanía. Son muchos los estudios que analizan los efectos negativos en la salud de determinados grupos de población como los niños, ancianos y enfermos, en especial del cambio al horario de verano, que implica adelantar los relojes una hora. Algunos indican que este cambio concreto es una "circunstancia extraordinaria" y que "es muy difícil que el cuerpo logre dormirse una hora antes de lo que está acostumbrado", en especial porque la melatonina (la hormona que produce el cerebro para regular el ciclo del sueño) se secreta por la noche pero disminuye su producción cuando hay mayor número de horas de exposición al sol.

Por este motivo, el Consejo de Ministros creó en 2018 una comisión de expertos para el estudio de la reforma de la hora oficial así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central. Ello respondía también al inicio de un proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE, que dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta de Directiva que eliminaba los cambios de hora estacionales. No obstante, dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora.

En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad.

¿Por qué no se recogen más cambios de hora en el BOE?

El Parlamento Europeo estableció un régimen de cambio de hora con vigencia indefinida. Aunque las fechas de los cambios se establecieron de manera inequívoca (el último domingo del mes de marzo y el último domingo de octubre), el Diario Oficial de la Unión Europea publica el calendario de fechas de inicio y fin de la hora de verano para los cinco años siguientes. La última publicación es de 2021 en el que se recogían las fechas de los cambios de hora de los cinco años posteriores, es decir, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

El BOE mantiene esta frecuencia de publicación igualmente, por lo que en 2026, si no hay cambios a este respecto aún, volverá a publicar una nueva orden en el que se darán a conocer las fechas exactas de los próximos cinco años (es decir, para 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031) en virtud de ese carácter indefinido del cambio de hora.