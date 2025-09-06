Próximo cambio de hora: el BOE publica el día en que vuelve el horario de invierno

La llegada del mes de septiembre tiene una seria de implicaciones positivas o negativas según cómo nos afecten y el prisma como se mire. El noveno mes del año significa para muchos trabajadores la vuelta a la rutina después de las vacaciones y supone también la vuelta al cole para los estudiantes, que dicen adiós a los casi tres meses de vacaciones. Los beneficios del regreso a lo más habitual de nuestro día a día se contrapone con un aspecto que para algunos es algo más negativo como es el menor número de horas de luz al irse acortando poco a poco los días a medidas que vamos llegando al invierno. Es un mes en el que muchos empiezan a preguntarse cuándo toca cambiar el reloj, si se adelanta o se atrasa en este caso y si dormiremos más o menos.

¿Cuándo entra el horario de invierno?

Los cambios de horas de cada año vienen fijados en el Boletín Oficial del Estado, un cambio que viene recogido en el Real Decreto 236/2002 de 1 de marzo y que establece que "el período de la hora de verano comenzaría en España el último domingo del mes de marzo de cada año, a las dos horas de la madrugada (la una hora de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial española se adelantaría sesenta minutos; y que terminaría el último domingo de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial española se retrasaría sesenta minutos".

Según este texto oficial, el segundo cambio de horario del año se producirá el próximo domingo 25 de octubre. Este día, a las 3:00 horas (las 2:00 en Canarias), la hora oficial se retrasará sesenta minutos (es decir, a las 3:00 volverán a ser las 2:00) por lo que el día contará con 25 horas y por lo tanto podremos dormir una hora más.

¿Será el último cambio de hora?

Es indudable que el cambio de hora, y más que eso su práctica continuada, es un asunto que despierta el interés de la ciudadanía. Por este motivo, el Consejo de Ministros creó en 2018 una comisión de expertos para el estudio de la reforma de la hora oficial así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central. Ello respondía también al inicio de un proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE, que dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta de Directiva que eliminaba los cambios de hora estacionales. No obstante, dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora.

En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad.

¿Por qué no se recogen más cambios de hora en el BOE?

El Parlamento Europeo estableció un régimen de cambio de hora con vigencia indefinida. Aunque las fechas de los cambios se establecieron de manera inequívoca (el último domingo del mes de marzo y el último domingo de octubre), el Diario Oficial de la Unión Europea publica el calendario de fechas de inicio y fin de la hora de verano para los cinco años siguientes. La última publicación es de 2021 en el que se recogían las fechas de los cambios de hora de los cinco años posteriores, es decir, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

El BOE mantiene esta frecuencia de publicación igualmente, por lo que en 2026 volverá a publicar una nueva orden en el que se darán a conocer las fechas exactas de los próximos cinco años (es decir, para 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031) en virtud de ese carácter indefinido del cambio de hora.