Un "experto" cortador de jamón en Disneyland París enciende a las redes: "He visto cachopos más finos"

El jamón ibérico es uno de esos manjares casi intocables que en España se trata con sumo cuidado. Un cortador de jamón de Disneyland París se ha hecho viral en redes por su poca delicadeza a la hora de tratar un producto que es del gusto de la gran mayoría. En el vídeo se ve al "experto" cortando las lonchas de jamón de una manera poco sutil, lo que ha generado los comentarios irónicos en redes.

El vídeo grabado por Álvaro Espinosa y difundido por Postureo Español muestra a un empleado de un hotel de Disneyland París cortando un jamón ibérico. En un momento del vídeo, se observa la loncha de grosor considerable que obtiene el supuesto "maestro jamonero". "Mirad cómo saca la lasca finita", comenta el autor del vídeo. El autor de esta grabación se encontraba con su familia en un buffet de uno de los restaurantes del parque temático de Disney en París, que es conocido por unos precios nada asequibles para el bolsillo.

Los comentarios en respuesta a este vídeo no tardaron en llegar. "He visto en Asturias cachopos más finos", "Le han dicho que cuando acabe el jamón se va", "No es para comer, es para la mesa que está coja", "la verdad es que es muy bueno ese corte de entrecot", son algunas de las respuestas más humorísticas a esta singular manera de servir jamón ibérico. El vídeo acumula ya más de 24.000 me gusta y acumula cada vez más comentarios, donde sale a relucir el ingenio de muchas personas para responder a este tipo de contenido.

Tampoco faltaron los comentarios indignados, entre los que se puede apreciar algunos que hablan de la mala calidad del jamón e incluso aseguran que cortar el jamón así es de cárcel. El corte en sí del jamón se compara con otros platos en innumerables ocasiones: con cachopo, con torreznos, con chuletón, entre otras comidas.