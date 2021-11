Un estudio revela cuándo la mascarilla ayuda a evitar el contagio de Covid

Las mascarillas son uno de los elementos más utilizados y que mejor protección otorgan en la presente pandemia del coronavirus. De hecho, según la información publicada por el blog Investigación y Ciencia, existen determinadas circunstancias en las que este accesorio se vuelve aún más indispensable en temas de protección, como encontrarnos en espacios cerrados o permanecer con una persona contagiada de coronavirus durante más de tres horas.

El informe publicado ha analizado cientos de casos de Covid-19 para descubrir cuáles son las situaciones en las que estas mascarillas cumplen de manera muy eficaz sus funciones.

El estudio ha sido realizado por Seema Jain, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de California en Richmond, y sus colaboradores, estudiando a 1.280 personas que habían dado positivo en contagio entre febrero y septiembre de 2021.

Importantes medidas de salud pública

La investigación escogió entre cada persona contagiada con el virus del SARS-CoV-2 un participante de control; es decir, alguien que los igualaba en factores como la edad y el sexo, pero que, al contrario, de los participantes, había dado negativo en contagio.

Por otro lado, a aquellas personas del estudio que sabían que habían estado próximos a una persona contagiada, se les realizaba diferentes preguntas en torno a las circunstancias de este encuentro, tales como la duración o el lugar.

Los resultados arrojaron que los participantes que no contaban con la pauta de vacunación completa tenían un mayor riesgo de infección en espacios interiores, o durante más de tres horas en cercanía de una persona infectada.

Sin embargo, aquellos participantes tenían menos posibilidades de infección si usaban mascarillas: «Esta protección es especialmente importante para las personas que aún no habían sido vacunadas», informa Joseph Lewnard, epidemiólogo de la Universidad de California, Berkeley., y coautor del estudio. Incluso para aquellas personas vacunadas las mascarillas brindaban una protección adicional.

Seema Jain confirma que los análisis realizados también confirman que las mascarillas siguen mostrando grandes beneficios en exposiciones de alto riesgo, como las que duran más de otras horas u ocurren en espacios cerrados.

No obstante, durante el estudio el uso de mascarilla no ha implicado un beneficio en la protección en el caso de que el participante tuviera contacto físico con una persona contagiada; o cuando la persona con el coronavirus era miembro del mismo hogar.

No obstante, expertos como Natalie Dean, bioestadística de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, no se encuentran muy dispuestos a apoyar estas conclusiones. Para Dean, las intervenciones no farmacéuticas, como el uso de mascarillas, cuentan con beneficios pero pone en duda las estimaciones del documento sobre el tamaño de estas ventajas. Por su parte, Grant Brown, bioestadístico de la Universidad de Iowa, pide cautela sobre las cifras del estudio, a causa del proceso de emparejamiento de participantes contagiados y los controles utilizados para la investigación.