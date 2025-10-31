La escalofriante broma de Paz Padilla a Ricardo Castella de La Revuelta en el rodaje de 'Cuerpos Locos': "A los tres minutos de estar con Paz no digo que no la quieras estrangular"

La actriz y cómica gaditana Paz Padilla estuvo ayer en La Revuelta de David Broncano para protagonizar una de las entrevistas más caóticas de la temporada. El propio presentador reconoció mientras hablaba con Paz Padilla que la gaditana ofrecía "demasiados estímulos". En menos de una hora dio demasiados momentos. Le dio tiempo de simular que había sido poseída, de llamar por teléfono a los padres de algunos espectadores, de hablar en inglés con el mítico grupo de rock The Hives, de bromear con Antonio Resines. Pero de todos esos momentos, el que destacó fue cuando contó la broma pesada que le hizo a Ricardo Castella en el rodaje de la película 'Cuerpos Locos'. El director de La Revuelta se quedó sin palabras y con cara de circunstancias.

La cinta que se estrena este 31 de octubre cuenta en el reparto con Paz Padilla, que hace de jueza, y con Ricardo Castella, cuyo papel es de secretario de la jueza. Ambos se encontraban grabando en una casa antigua de Vitoria que en la ficción simulaban ser unos juzgados. Ya habían terminado de grabar la secuencia en este emplazamiento cuando la propia directora del filme, Ana Murugarren, convence a la gaditana para que le gaste una broma a Castella. "Le voy a decir que la tenemos que repetir (la secuencia)", le dice la directora a Paz Padilla.

En ese momento, Paz Padilla empezó a preguntar: "¿La habéis visto? Una mujer ha pasado por ahí. Ricardo, ¿tú la has visto?". Castella, el único ajeno a la broma, contestó que no había visto nada. "Es que lleva toda la mañana dando vueltas, esta mujer de dónde es", preguntaba Padilla a un equipo de rodaje con el que estaba compinchada y que negó cualquier visión paranormal. El momento de la broma se pudo ver en La Revuelta y no tiene desperdicio.

Padilla encontró el instante perfecto en un momento en el que Castella intentaba avanzar con la secuencia y estaba concentrado. En ese momento, Paz Padilla le dice: "está detrás". Castella continúa en su papel para no estropear la escena pero cada vez con más cara de extrañeza. De repente, la humorista gaditana monta un número en el que emite ruidos raros, se cae de la silla y convulsiona en el suelo. A todo esto, Ricardo asiste a la escena callado, con caras de circunstancias. La misma que volvió a poner en el programa de La 1, ya que Padilla repitió el falso exorcismo para deleite del público y de Broncano.

En el vídeo donde se ve a Castella en el rodaje, se le ve paralizado, extrañado y confuso. Prácticamente, se queda igual cuando se descubre que es una broma. Y Castella lo explicó en La Revuelta: "Yo salgo de aquí el jueves y conduzco a Vitoria hasta las 2 de la mañana. Me levanto a las 6 y ya llevamos 10 horas de rodaje (cuando ocurre la broma). A los 3 minutos de estar con Paz yo no digo que no la quieras estrangular, pero ya lo he dicho". Broncano le preguntó que si llega a pasarle algo de verdad, que no había hecho nada. "Yo la estoy viendo ahí (convulsionando en el suelo) y digo pues si dios se la quiere llevar, se tendrá que ir. Si se ha terminado, se ha terminado", respondió el humorista entre las risas del público.