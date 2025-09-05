La emotiva boda de Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera, en Sanlúcar de Barrameda: íntima, familiar y con historia

Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera y la presentadora Mariló Montero, dará el "sí, quiero" el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda, una localidad gaditana cargada de significado para la familia Herrera. La ceremonia será en la histórica iglesia de Santo Domingo, un templo del siglo XVI con un imponente retablo barroco del siglo XVIII, una joya arquitectónica situada en el corazón del municipio.

Elegir Sanlúcar no es casualidad: es el refugio estival por excelencia del presentador de COPE, y la residencia familiar, adquirida por Herrera junto a Montero, se encuentra frente a la playa del Espíritu Santo. Aspectos como jardines con camas balinesas, terrazas panorámicas y una atmósfera mediterránea convierten esta casa en el escenario íntimo ideal para una celebración alejada del bullicio.

Según la revista ¡HOLA!, actualmente los novios contemplan celebrar el banquete en esta misma finca familiar, una opción que potenciaría el carácter cercano y relajado previsto para el enlace. La organización está en manos de La Madrina Weddings, firma especializada en eventos con alta discreción y atención al detalle.

La boda refleja la unión de dos linajes que conjugan periodismo, ciencia y cultura. Él, hijo de figuras mediáticas con trayectoria consolidada; ella, Blanca Llandres, hija del biólogo y divulgador Carlos Llandres (compañero de Félix Rodríguez de la Fuente en El hombre y la Tierra), y de Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá y exintegrante del dúo musical Las Seventies. Además, Blanca es sobrina del cantante José Manuel Soto y prima de Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera, lo que añade un toque de reconocimiento social al enlace.

Sobre el carácter del evento, Rocío Crusset —hermana del novio— compartió con Vanity Fair que esperan una boda "muy tranquila, muy íntima y muy familiar", subrayando cómo será especial la noche anterior al evento, sin preboda formal, pero con familia y amigos más cercanos compartiendo momentos previos a la ceremonia.

La importancia de Santo Domingo trasciende lo religioso: originalmente un convento dominico vinculado al auge del comercio americano, ahora parroquia emblemática del patrimonio histórico de Sanlúcar. Su retablo mayor, tallado por Pedro de Asencio en 1761 con figuras de San Francisco y Santo Domingo, añade valor artístico al altar por el que desfilará la pareja.

Sanlúcar de Barrameda es también un enclave gastronómico y cultural clave en Cádiz: en 2022 fue declarada capital gastronómica, atrae cada verano multitud de visitantes y sus famosas carreras de caballos en la playa forman parte inseparable de su identidad.

La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres representa, por tanto, más que una unión personal: es un lazo entre dos mundos familiares llenos de historia, celebrado en un rincón cargado de memoria y belleza, con discreción, cariño y proximidad como ejes centrales.