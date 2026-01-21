Este es el ejercicio que los expertos recomiendan a partir de los 45 años: su práctica reduce el impacto en las articulaciones y huesos

El ejercicio diario es clave para mejorar tu condición física, lograr una mejor calidad de vida y una buena salud. Los minutos que se le dedica a diario depende de muchos factores de nuestro día a día, pero también de la edad que se tenga. Si bien es cierto que la edad no solo determina el tipo de ejercicio, también cuántos minutos al día debes practicarlo a actividades como correr, caminar, montar en bicicleta o nadar.

Este último es uno de los más beneficiosos para tu salud cardíaca y para tus articulaciones y huesos. Aunque el pilates y el yoga llevan muchos años ganando popularidad en el grupo de edad entre los 20 y 64 años, la actividad acuática sigue siendo uno de los que mayores beneficios aporta a nuestro cuerpo.

Al practicar este ejercicio en el agua, la flotabilidad reduce el impacto sobre las articulaciones y huesos, disminuyendo los riesgos para la salud. Un estudio publicado en el National Center for Biotechnology Information y elaborado por el investigador Suk Bum Kim, demostró que un programa de entrenamiento acuático durante tres meses ayudó a mujeres a ganar agilidad, fuerza y estabilidad.

Ejercicios acuáticos para estar en forma

Para poner en práctica los beneficios del ejercicio aeróbico acuático y así mejorar tu fuerza muscular y resistencia cardiovascular, sobre todo, en personas con dolor de espalda y articulaciones, te recomendamos realizar dos series de estos ejercicios: