Doce pioneras gaditanas que merecen ser recordadas en el Día Internacional de la Mujer: conoce las protagonistas del calendario feminista 2026
'Raíces feministas de la provincia de Cádiz' es una iniciativa de la Diputación de Cádiz en el que se hace un recorrido por la historia de doce mujeres en los doce meses del año
Este es el quinto año en el que doce pioneras gaditanas ilustran los calendarios y agendas feministas de la Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Igualdad. El pasado mes de diciembre, se dieron a conocer los nuevos calendarios 2026, ilustrados por la ilustradora Olivia López López, Olivalolo, autora de las imágenes que protagonizan esta edición.
Con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, queremos dar a conocer quiénes son las doce mujeres pioneras, con trayectorias no suficientemente conocidas ni reconocidas, y relacionadas con diferentes puntos de la provincia de Cádiz, que acompañan mes a mes este calendario feminista 2026.
Un total de 3.300 agendas y 3.100 calendarios, editados y distribuidos por la Diputación de Cádiz, vuelven a poner en valor las ‘Raíces feministas de la provincia de Cádiz’. Con esta iniciativa, se hace un recorrido por la historia de doce mujeres que contribuyeron al avance de los derechos y libertades de otras mujeres.
Con esta quinta edición, “sumamos más de 60 mujeres de la provincia, 60 mujeres rescatadas del olvido”, con las que se pretende “romper la idea de que el feminismo es algo actual, sino que desde el pasado hubo mujeres que abrieron camino”, expresó la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, durante la presentación.
Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, destacó que “rescatar estas vidas es un acto de justicia, también una invitación a descubrir el pasado con una mirada más amplia y honesta. Sus historias, diversas y complejas, pueden ser hoy faro e inspiración para quienes comparten inquietudes similares, aunque en contextos distintos. Nos hablan de coraje, de lucha, silenciosa o subversiva, de caminos abiertos, a pesar de los límites de cada época”.
Las protagonistas del Calendario y la Agenda Feminista 2026
- Enero – Ana Gómez de Mendoza y Silva: (1560–1610), duquesa de Medina Sidonia y destacada mecenas de la corte musical de Sanlúcar de Barrameda. Su compromiso con la música y las artes dio lugar a una etapa de gran actividad cultural, con una Capilla de Música de referencia en su tiempo.
- Febrero – Beatriz de Miranda (Algodonales, siglo XIX): heroína de la Guerra de la Independencia, participó activamente en la defensa de Algodonales frente a las tropas napoleónicas durante el asedio del 1 y 2 de mayo de 1810. Su figura representa la resistencia de un pueblo que, tras aquellos hechos, obtuvo en 1815 el título de Villa y mantiene viva su memoria histórica a través de la recreación ‘Algodonales, 2 de mayo de 1810’, celebrada desde 2005 con la colaboración de la Diputación de Cádiz.
- Marzo – María Jerónima Francés (Torre Alháquime), esposa del bandolero José María Hinojosa, “El Tempranillo”. Su biografía es difícil de reconstruir. Se sitúa su nacimiento a comienzos del siglo XIX, en el seno de una familia dedicada a la siega que se desplazaba por localidades como Montecorto, Olvera o Torre Alháquime. Como tantas mujeres de su época, desempeñó un papel esencial en la economía doméstica y agrícola, en un contexto social que no reconocía ese trabajo. Falleció el 6 de enero de 1832 tras dar a luz en Torre Alháquime. Su historia forma parte de la memoria cultural de la Sierra de Cádiz.
- Abril – Emma Calderón y de Gálvez: pionera del periodismo en Cádiz. Una de las poetisas más fecundas del siglo XX. Fue periodista del diario de Gibraltar El anunciador y también del Diario de Cádiz.
- Mayo – Patrocinio de Biedma y Lamoneda: fundadora y directora de la revista Cádiz, Artes, Letras y Ciencias.
- Junio – Carmen Abela Espinosa de los Monteros: pionera de la educación especial en España.
- Julio – Doña Palomares Oliveros Fernández (Trebujena) una de las primeras diplomadas universitarias de su municipio. Doña Palomares Oliveros fue una de las primeras diplomadas universitarias de Trebujena, viviendo entre 1911 y 1995, formando y presidiendo la primera asociación de mujeres de la localidad y ejerciendo la labor de maestra durante décadas de manera ejemplar e inspiradora.
- Agosto – Dolores Rodríguez Aragón: cantante lírica y directora del Coro Nacional de España.
- Septiembre – María Luisa García Sierra: escritora que sobrevivió y dio testimonio de los desastres de la guerra.
- Octubre – María Ariza Sanabria: hostelera, fundadora del histórico Restaurante Otero de Bolonia.
- Noviembre – Manuela Cauqui Benítez, “Manolita de Jerez”: cantaora jerezana, figura destacada del flamenco.
- Diciembre – Manuela Núñez Cortés (Villamartín): promotora de la agroecología como forma de vida y modelo de sostenibilidad. Era conocida como Manuela la de La Verde y hoy se le considera como pionera de la agroecología en Andalucía.
