Doce pioneras gaditanas que merecen ser recordadas en el Día Internacional de la Mujer: conoce las protagonistas del calendario feminista 2026

El mes de marzo lo protagoniza la ilustración de María Jerónima Francés, esposa del célebre bandolero cordobés “El Tempranillo”, figura esencial para comprender su historia

Este es el quinto año en el que doce pioneras gaditanas ilustran los calendarios y agendas feministas de la Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Igualdad. El pasado mes de diciembre, se dieron a conocer los nuevos calendarios 2026, ilustrados por la ilustradora Olivia López López, Olivalolo, autora de las imágenes que protagonizan esta edición.

Con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, queremos dar a conocer quiénes son las doce mujeres pioneras, con trayectorias no suficientemente conocidas ni reconocidas, y relacionadas con diferentes puntos de la provincia de Cádiz, que acompañan mes a mes este calendario feminista 2026.

Un total de 3.300 agendas y 3.100 calendarios, editados y distribuidos por la Diputación de Cádiz, vuelven a poner en valor las ‘Raíces feministas de la provincia de Cádiz’. Con esta iniciativa, se hace un recorrido por la historia de doce mujeres que contribuyeron al avance de los derechos y libertades de otras mujeres.

Con esta quinta edición, “sumamos más de 60 mujeres de la provincia, 60 mujeres rescatadas del olvido”, con las que se pretende “romper la idea de que el feminismo es algo actual, sino que desde el pasado hubo mujeres que abrieron camino”, expresó la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, durante la presentación.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, destacó que “rescatar estas vidas es un acto de justicia, también una invitación a descubrir el pasado con una mirada más amplia y honesta. Sus historias, diversas y complejas, pueden ser hoy faro e inspiración para quienes comparten inquietudes similares, aunque en contextos distintos. Nos hablan de coraje, de lucha, silenciosa o subversiva, de caminos abiertos, a pesar de los límites de cada época”.

Las protagonistas del Calendario y la Agenda Feminista 2026