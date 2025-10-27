Ni cutres ni flor de un día: disfrazarse sin disfraz en Halloween

Teatrales diseños victorianos con reminiscencias nupciales, camisas blancas, americanas XXL, cazadoras de pelo, jerséis de rayas o vestidos largos negros son solo algunas de las prendas para vestirse en Halloween sin necesidad de disfrazarse, mostrando estilo propio y haciendo un guiño a esta celebración.

Brujas, novias cadáver, catrinas, zombies, dráculas o frankensteins son sólo algunos de los disfraces más famosos de la noche de Halloween que habitualmente se compran para luego arrinconar o tirar. Es el momento de olvidar los disfraces cutres.

La idea es buscar moda y una alternativa que permita vestirse en Halloween un poco más arreglado, sin ir disfrazado. Para ello es importante revisar el fondo de armario y combinar piezas o bien adquirir alguna que se pueda reutilizar después, es decir, que se le pueda sacar partido en el día a día.

Con esa idea la marca Zara, buque insignia del grupo textil español Inditex, acaba de lanzar una serie especial por si no se quiere salir de casa con el típico disfraz. Una nueva colección que se vertebra entre la teatralidad y el romanticismo gótico.

Entre las propuestas femeninas destaca un vestido largo beis, confeccionado con encaje, manga larga, espalda descubierta y volantes, al que no le falta detalle para demostrar que está en línea con el personaje de la novia cadáver. Otros de los modelos que propone es un vestido negro de largo midi y corte asimétrico hecho en un tejido con efecto tela de araña. Otra de las propuestas, la cota de mallas, incluye un casquete y complementos que remiten al imaginario del Drácula de Coppola o al de los fantasmas encadenados clásicos.

Casquete de anillas de la nueva colección de Halloween de Zara. / Zara

EL GÓTICO VICTORIANO, UN BÁSICO

El vestido negro es un básico que invita a crear un estilo gótico victoriano, "una buena opción a cualquier disfraz", explica la estilista y periodista experta en moda Clara Courel, que apunta que si además tiene encaje resulta muy 'chic'.

Si es un diseño negro con cuello caja y falda con volantes puede resultar fantástico, "al igual que las creaciones con corte a la cintura con falda fruncida y bajo asimétrico", añade Courel.

El vestido negro es la pieza esencial del vestuario tradicional de las catrinas mexicanas, modelo que también se puede crear con blusa de hombros descubiertos y una falda de corte mini acabada en volantes. Para completarlo, flores sobre el cabello.

Los vestidos negros que propone para este otoño-invierno firmas como Stella McCartney, Ralph Lauren, Isabel Sanchís o Moisés Nieto, con cortes femeninos, tejidos satinados o diseños asimétricos, evidencian el estilo de la matriarca de la familia Addams, personaje creado por el dibujante Charles Addams.

Las americanas negras con hombreras muy exageradas que esta temporada son tendencia, sirven para crear un (no) disfraz de lo más original con un guiño a Frankenstein.

Con una camisa blanca y pantalón sastre, combinado clásico y perfecto para ir a trabajar, se puede conseguir un conjunto estilo diabla con solo añadir una diadema con cuernos y manicura a juego.

