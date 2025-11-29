La DGT cambia la normativa: no se podrá conducir con la ITV caducada ni aunque tengas cita para renovarla

Imagen de un vehículo pasando la revisión de la ITV.

Pasar la ITV del coche puede suponer un quebradero de cabeza para muchos conductores, pero es algo obligatorio y no hacerlo tiene consecuencia fatales para los implicados y es que su bolsillo podría registrar pérdidas importantes en caso de ser detectado.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha endurecido las reglas sobre la vigencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV): a partir de ahora, no se podrá circular si la ITV ha caducado, ni siquiera aunque el conductor haya tramitado cita para renovarla.

El objetivo es reforzar los controles y garantizar que todos los vehículos que están en la carretera cumplen las condiciones de seguridad y emisiones. La medida llega tras detectar un aumento del número de coches que circulan con la ITV caducada.

Sin margen de cortesía: tener cita ya no sirve de nada

Hasta ahora muchos conductores pensaban que bastaba con enseñar la cita previa en caso de control. Pero eso se acabó. La DGT insiste en que la fecha que aparece en la tarjeta o en la pegatina es la única válida. Si expira ese día, la ITV ya está caducada, aunque la cita sea al día siguiente.

La nueva instrucción deja sin efecto cualquier margen de flexibilidad: no hay 24 horas extra, no hay periodo de gracia y no hay excepciones por saturación de estaciones.

Multas de hasta 500 euros en los casos más graves

Este cambio llega acompañado de una intensificación de los controles. El Gobierno ha dado instrucciones a Tráfico para que aumente las inspecciones tanto en carretera como en estacionamientos públicos. Los agentes podrán sancionar incluso si el vehículo está parado.

Las multas también se mantienen duras:

200 euros por circular con la ITV caducada.

por circular con la ITV caducada. Retirada de 3 puntos del carnet de conducir.

del carnet de conducir. 500 euros si se considera que se circula con una ITV negativa anterior o con un retraso muy prolongado.

Además, en caso de accidente, las aseguradoras pueden negarse a cubrir los daños si detectan que el vehículo no tenía la ITV en vigor.

Consejos para evitar conducir con la ITV caducada

La DGT recuerda varios puntos importantes para evitar sustos y sanciones:

La ITV puede renovarse hasta 30 días antes sin perder la fecha de vencimiento del año siguiente.

sin perder la fecha de vencimiento del año siguiente. El mismo día en que caduca, aunque sea a última hora de la noche, cuenta como ITV no vigente .

. La pegatina del parabrisas sigue siendo obligatoria y su ausencia también puede acarrear multa.

La cita previa no tiene ningún valor legal frente a un control.

Con este escenario, Tráfico recomienda pedir cita con antelación suficiente, sobre todo en ciudades donde las estaciones registran largas listas de espera.

¿Por qué se endurece la normativa?

Este aumento de controles y el endurecimiento de la normativo se debe a que muchos vehículos circulan sin haber pasado la inspección previa y con averías importantes que pueden provocar y terminan provocando accidentes. En muchos siniestros se encontraron fallos que habrían sido detectados en una revisión: neumáticos desgastados, frenos en mal estado, luces defectuosas o emisiones por encima del límite permitido.

La ITV, recuerdan desde el Ejecutivo, no es "un mero trámite burocrático", sino una herramienta básica para garantizar que los coches cumplen las condiciones mínimas para circular.