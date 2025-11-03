La dedicatoria de Mbappé a un niño de 11 años de Barbate: "Hizo una señal de guerrero y señaló a la cámara"

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, celebró la Bota de Oro que recibió esta semana con un doblete frente al Valencia con el que alcanzó los 13 tantos esta temporada y uno de ellos vino con una dedicatoria especial, y destino a la provincia de Cádiz . Con sus goles y su juego, el futbolista tiene más que demostrado que es uno de los grandes del mundo en estos momentos, pero además otros gestos le hacen ganarse el respeto y el cariño de todos los aficionados. Como la celebración del primero de sus goles en este último partido en el Bernabéu, dedicado a un niño de Barbate.

Según explicaron en el programa Carrusel Deportivo, de la Cadena Ser, estuvo dedicado a un niño de 11 años, que se lo pidió al jugador en una visita previa que pudo realizar a los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas un día antes. Y el futbolista francés cumplió su palabra.

Ese momento fue corroborado por el propio padre del niño barbateño Juanfran Pérez, que entró en en el programa para explicar la historia. Según contó, fue la directora del colegio de Juanfran hijo, que tiene una enfermedad, quien se puso en contacto con el Real Madrid y pudieron visitar a los jugadores, le firmaron un balón y él dijo que Mbappé era su jugador favorito. "Aunque le costó mucho, cuando Mbappé le estaba firmando le dijo que si le dedicaba un gol. Hizo una señal de guerrero con sus dedos y Mbappé, ante el Valencia, cuando marcó, lo hizo con las dos manos y luego señaló a la cámara", manifestó. "Muchas gracias por acordarse de mi hijo", añadí el barbateño, que pudo disfrutar del partido junto a su hijo en el estadio.

El pequeño se llevó también ese día una sudadera de Militao. "Cuando estaban haciendo el calentamiento, teníamos a los jugadores enfrente y Militao lo vio, lo reconoció y le tiró directamente la camiseta de calentamiento".

Por si parte, el atacante francés transita con fuerza por la Liga camino de superar el registro de 31 goles con los que ganó la Bota de Oro de la temporada 2024/25. En once jornadas, con sus dos tantos al Valencia, casi suma la mitad de todos los que logró la pasada Liga.