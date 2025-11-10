Dani Güiza estalla contra su hijo Cristian: "Quiere dinero y hacerse famoso"

Dani Güiza, uno de los futbolistas más reconocidos de la pasada generación, ha roto su silencio en uno de los momentos más tensos de su vida personal. El delantero gaditano, que sigue jugando al fútbol en categorías inferiores, ha estallado públicamente contra su hijo Cristian Güiza, hijo que tiene con Rocío Aranda y, de paso, contra su expareja, la televisiva Nuria Bermúdez, a quien culpa directamente de estar detrás del conflicto familiar.

"A mi hijo siempre le hemos pagado todo, le he pagado dos carreras. Pero un día llegó y me dijo que no quería estudiar más, que quería dedicarse a la televisión", declaró el exjugador en una entrevista reciente. Sus palabras han causado un gran revuelo, ya que reflejan una ruptura familiar que, según él mismo admite, podría ser definitiva.

"No quiero saber nada más de él"

Lejos de suavizar el tono, Güiza fue rotundo al hablar de su relación con su hijo. "Ahí le dije que después de todo el sacrificio que había hecho por él no iba a tirarlo todo por la borda. Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en La isla de las tentaciones o ser concursante de Gran Hermano". Ante esta perspectiva de futuro, Güiza tiene claro que: "He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo".

Detrás de esas duras palabras, Güiza apunta directamente a un responsable: Nuria Bermúdez, su expareja. Según el gaditano, la excolaboradora habría influido en su hijo para distanciarlo de él y llevar el conflicto al terreno mediático. “Nuria está moviendo todo su círculo para hundir mi imagen.Es lo que lleva haciendo 18 años”, afirmó con contundencia.

Señala directamente a Nuria Bermúdez

El exdelantero internacional, que fue campeón de Europa con la Selección Española en 2008, no ocultó su malestar por lo que considera una estrategia de desgaste. “Ella es la persona que le ha dicho a Cristian lo que tenía que hacer para entrar en el tema de los realities. Por eso la bloqueé, no quiero tener relación con ella ni con nadie de su entorno”, aseguró.

Güiza lamenta que la figura de su hijo se haya visto arrastrada por lo que define como "una exposición innecesaria". Según el propio exfutbolista, el objetivo de su expareja sería reavivar viejos conflictos y aprovechar su fama para obtener notoriedad. "Nuria es lo peor que me ha pasado en la vida".

"Que trabaje más y no vaya tanto a la tele"

Pese a todo, Dani Güiza se muestra firme en su postura y no parece dispuesto a dar un paso atrás. "Que trabaje más y no vaya tanto a la tele", declaró al ser preguntado por las aspiraciones de su hijo. "Yo me he dejado la piel en el fútbol y he dado todo lo que tenía por mi familia, pero hay cosas que uno no puede permitir", añadió.

El enfrentamiento entre Güiza y Bermúdez ha vuelto a situarlos en el centro de la polémica. Lo que comenzó como una disputa privada se ha transformado en un cruce de acusaciones públicas que amenaza con romper por completo cualquier posibilidad de reconciliación.

El exfutbolista insiste en que su prioridad es mantenerse al margen de los focos y centrarse en su vida deportiva. Pero el tono de sus declaraciones deja claro que la herida, tanto con su hijo como con su expareja, está lejos de cerrarse.