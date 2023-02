El cumpleaños que nunca olvidará Rafita: Así fue la fiesta en Cádiz con más de 100 personas

Rafa debería haber tenido su fiesta de cumpleaños el pasado 26 de enero pero ese día se encontró solo con sus padres y hermanos para estrenar sus 10 años. Su madre, al ver la situación, lanzó un desolador mensaje por las redes sociales. "Me siento vacía rota aunque os tengo a vosotros mis tres tesoros me falta algo, no tengo apoyo, me dio mucha penita ver a mi niño solito y sin nadie con quién jugar en su día invite a muchas personas y nadie vino, pobrecito y no se queja de nada, en fin desde ese momento me di cuenta que no confíe en nadie ni se cuenta con nadie que lo que hay es lo que tiene contigo y listo". Un mensaje que recrea una escena demoledora: un pequeño soplando solo las velas de su tarta de cumpleaños porque sus amiguitos no asistieron a la fiesta.

A raíz de esta publicación, la solidaridad gaditana hizo su magia para organizarle a Rafita el cumpleaños que él, como todos los días a esa edad, se merecen: numeroso y rodeado de muchos más niños.

La fiesta se celebró este jueves a las 17:00 horas en el campo de Fútbol de Elcano. Allí el niño se dio la sorpresa de su vida, especialmente porque acudió al evento sin saber nada de lo que allí había preparado expresamente para él. Y en la fiesta hubo de todo. Los Clubes CD Mentidero, CD Lagunense, Ciudad de Cádiz - Gaditana, Fermín Salvochea organizaron partidos de fútbol para los más pequeños; el Cádiz CF mandó al delegado del equipo con un balón firmado por los jugadores para Rafita. Hubo música, a cargo de un dj; hubo tarta del Madrid (al niño le gusta especialmente este equipo), hubo globos, decoración y muchos regalos de gente anónima que hasta ese momento no conocía de nada a Rafita pero que no dudó ni un segundo en dedicar algo de su tiempo y de su dinero en hacer de una tarde algo inolvidable para él.

Pero no fue una fiesta sólo de Cádiz. Muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta historia y tampoco quisieron dejar pasar la oportunidad de llevar la felicidad de Rafita más allá del puente. Las cámaras de Antena3, Telecinco, Canal Sur, Cuatro, radios y periódicos, y por supuesto, la gente de Cádiz, vinieron a cubrir ese hueco que Rafita y su familia se encontraron aquel 26 de enero.