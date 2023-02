Cádiz es única: la fiesta sorpresa a Rafita, un niño que se quedó sin cumpleaños

Cádiz es así, solidaria cuando menos te lo esperas y capaz de convertir una idea en un objetivo compartido en un abrir y cerrar de ojos. Y en el centro de todo esto un niño, Rafita, que va a pasar de tener un día negro a uno que a todas luces va a ser inolvidable.

Todo comenzó cuando la madre de Rafita lanzó a través de sus redes sociales un mensaje de estos que te pellizcan el corazón, más si eres madre o padre de un niño de corta edad. "Me siento vacía rota aunque os tengo a vosotros mis tres tesoros me falta algo, no tengo apoyo, me dio mucha penita ver a mi niño solito y sin nadie con quién jugar en su día invite a muchas personas y nadie vino, pobrecito y no se queja de nada, en fin desde ese momento me di cuenta que no confíe en nadie ni se cuenta con nadie que lo que hay es lo que tiene contigo y listo". Un mensaje que recrea una escena demoledora: un pequeño soplando solo las velas de su tarta de cumpleaños porque sus amiguitos no asistieron a la fiesta.

A partir del clic con el que esta madre compartió este mensaje, las redes sociales hicieron su magia, que también existe en estos espacios virtuales. Uno de ellos fue Pepe Caucelo, que se encargó de ponerse en contacto con ella y encauzar las muestras de solidaridad recibidas a través de su cuenta en Facebook de varias (muchas en realidad) personas para "darle una fiesta de cumple multitudinaria que jamás olvidará".

Sumando a alguien que cede las instalaciones, otra que aporta globos y adornos, otros más que organizan partidos de fútbol se va a lograr que Rafita tenga su merecidísima fiesta de cumpleaños este 2 de febrero. "Será en las instalaciones de Elcano a partir de las 17:00 horas y son 3 los equipos que van acompañar al cumpleañero lagunense: Ciudad de Cádiz-Gadita, Mentidero y Fermín Salvochea. Además, se hará una bienvenida con globos y adornos que una chavala que tiene una panadería por La Laguna se ha comprometido a realizar. Se jugará un partido de fútbol entre todos los chiquillos que acudan y de estos equipos y tras ello se hará una gran merienda a cargo de un comerciante solidario gaditano. Se merendará y se cantará cumpleaños feliz y habrá entrega de regalos. Estáis invitad@s y si queréis llevar algo, un pastel, un zumo pues bienvenido!!".

La madre de Rafita, y en realidad muchos gaditanos, esperan ya poder ver la cara del niño cuando el jueves llegue a su fiesta.