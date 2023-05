La crisis del Latín y el Griego: "Ahora más que nunca hay que pensar"

Desde hace años, los estudiantes de Filología Clásica se enfrentan a la misma pregunta: ¿Eso para qué sirve? El Latín y el Griego, la matriz de esta carrera, se encuentran con un muro ante una sociedad que tacha estas lenguas como muertas.

Mientras tanto, el Griego desaparece de más institutos por no llegar al mínimo de alumnos. En un estudio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) del curso 2021/2022, se realizaron 2.129 encuestas en 1.696 centros educativos. En más del 30% de los centros públicos participantes ya no se oferta Griego y la materia, según los datos, ha perdido 5.451 alumnos en los últimos tres cursos, casi un 21%. Si lo extrapolamos a la universidad, la UCA misma redujo el número de matriculados en Filología Clásica en un 21,4%.

El 21 de abril tuvo lugar en el Senado la Jornada Cultural 'Elio Antonio de Nebrija' por el aniversario de la fundación de Roma. La Sociedad de Estudios Latinos (SELAT) incidió en la necesidad de que el Latín y el Griego no se pierdan y defendió al primero como madre de las lenguas romances, como el puente de unión que hermana donde el Español separa. En el Senado, casi 3000 años después de la fundación, se volvieron a enlazar las raíces de Europa por un objetivo común: la declaración del Latín y el Griego como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El Latín y el Griego: presentes en todas las disciplinas

Es lógico pensar, fuera del ámbito humanístico, que las llamadas lenguas muertas, como ya no se hablan, han perdido su capacidad de creación y, por ello, se han convertido en disciplinas innecesarias. Sin embargo, tal y como se puede ver en el documental 'Clásicos. Un mundo vivo por preservar' de Juan López Gil, cualquier estudiante de Derecho necesita conocer el Derecho Romano; los de Biología y Medicina, los términos grecolatinos con los que nombrar a las especies y enfermedades.

Pero no solo en las ciencias, la cultura grecolatina está enraizada en todas las disciplinas. Las partes del discurso que reproducen los medios fueron establecidas en la Antigua Grecia; los preceptos de la oratoria que aplican los políticos en las ruedas de prensa, también. La literatura medieval, en cambio, hunde sus raíces en los tópicos latinos. "Los conceptos de libertad, democracia, pensamiento... todos nacen de la época clásica", explica Pepe Maestre, director de la SEEC provincial, de la SELAT y del Instituto de Estudios Humanísticos.

En Andalucía, "aún se conserva una conciencia clara de mantener el Latín", prosigue. En 3º y 4º de ESO se ofrece la asignatura de Cultura Clásica. Esto busca acercar a los alumnos al Latín y al Griego, ya que el 63% de los que cursan Latín en 4º de ESO optan luego por el Bachillerato de Humanidades.

No obstante, estas conquistas de la Junta de Andalucía guiada por la Sociedad de Estudios Latinos se ven truncadas al llegar a la Universidad. Asignaturas específicas como Latín vulgar o Indoeuropeo, claves en la formación filológica del estudiante de Clásicas, se retiraron del currículum del grado. A su vez, fueron sustituidas por materias de Filología Hispánica.

¿A qué obliga la nueva Ley de Universidades?

En la misma línea se plantea la nueva Ley de Universidades. Para el próximo año, el Gobierno establecerá un mínimo de 35 docentes por departamento, lo que obligará al área de Latín y Griego a fusionarse con otras filologías. "Esto lo hacen", explica Maestre, también director del departamento de Filología Clásica de la UCA, "para que tú seas profesor de Latín y puedas dar Literatura de los Siglos de Oro."

"El Estado quiere hacer un profesor polivalente", afirma el catedrático. Pero polivalencia, en este caso, no es hacer la educación más completa, "es amaestrarla, convertir esto en un colegio de EGB". La polivalencia, para el Gobierno, "es eficiencia económica". "La Universidad es ciencia", declara Maestre, "no podemos dejarnos arrastrar por esto".

El profesor gaditano, tal y como expuso en el Senado en 2021 para defender el valor de las Humanidades ante la Revolución 4.0, establece un paralelismo con el siglo XIV, cuando Europa se vio asolada por la peste negra. Entonces, informa Maestre, "hay una vuelta interesada a la Antigüedad", porque los tratados médicos, al igual que la Historia, estaban escritos en Latín y Griego como lenguas cultas. Así, se pasó del teocentrismo medieval a lo que hoy conocemos como Humanismo. "El siglo XIV se empapó de cultura grecolatina para avanzar", sabiendo "que la pérdida de sus valores", cimiento de su propio presente, supondría, en palabra del especialista Pepe Maestre, "el caos".

Pero el Humanismo desaparece en el siglo XVIII cuando irrumpen las TIC y, después del covid, "se ofrece como solución una alternativa tecnológica", argumenta el latinista. En 2016 comenzó la Cuarta Revolución Industrial, que consistió en establecer conexiones en las máquinas para que fueran más eficientes.

"Ahora más que nunca hay que pensar"

En pocos años, la tecnología ha avanzado a velocidad de vértigo. Actualmente se experimenta con la Inteligencia Artificial, con la que se estima que desaparezcan 300 millones de empleos en el planeta.

"Ahora más que nunca hay que pensar", aconseja el director gaditano, quien incide en la importancia de volver a las Humanidades para no perdernos. "Tenemos que leer para sacar conclusiones y enfrentarnos a esto. El ser humano no es un dios, no es todopoderoso".

El catedrático Maestre recuerda que "somos lo que somos porque la cultura clásica nos ha definido así" y presenta dos opciones ante el vertiginoso avance de la tecnología: "O nosotros humanizamos a las máquinas o las máquinas nos van a automatizar a todos. Esto último sería la destrucción del planeta."

Además, señala en defensa del Humanismo que la Inteligencia Artificial "carece de la imaginación que caracteriza a los humanistas". "Si se pidiera a un robot de IA describir a la loba capitolina", propone el experto en Latín, esa estatua en la que aparecen Rómulo y Remo amamantados por el animal, "en seguida narraría la historia de la fundación de Roma, citaría la obra de los Anales de Tito Livio y de cuantos autores la recogieron en sus escritos. Podría llegar", según cree Pepe, "a relacionarlo con el 'homo homini lupus' (el hombre es un lobo para el hombre)", ya que Rómulo asesina a su hermano y toma el poder de la ciudad.

"La realidad es mucho más compleja, IA no sabe darle la vuelta"

Sin embargo, ¿esto lo convertiría en un lobo para el hombre?, se pregunta el catedrático. ¿Por qué la analogía con el animal, cuando es la loba la que cuida y amamanta a los niños? ¿Qué implica entonces la palabra 'lobo'? ¿No es, a veces, el ser humano el más animal? Este razonamiento que revela la realidad más compleja, que ataca a la raíz de algo que a priori se mostró simple, es puramente humanista. De ahí, de las clásicas, "nace el mundo de reflexión que permite a la sociedad avanzar".

La cultura grecolatina resuena en los ecos del presente. "Donde menos lo pensamos están el Latín y el Griego escondidos", concluye el director de la SELAT, quien afirma que 'gobierno' y 'cibernética' "ambas palabras son la misma". 'Gobernare', 'coger el timón del barco' se recoge en el vocablo 'kibernetes', 'el gobierno de las máquinas'. "La advertencia es que si en el Gobierno el capitán del barco no maneja bien el timón, se hunde", revela Maestre. 'Gobierno' y 'cibernética', que nada parecen tener en común, guardan el mismo significado en un plano diferente. Eso lo revelan las raíces, la etimología, las lenguas muertas que perviven en cada palabra de nuestro vocabulario.