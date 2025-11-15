Confinamiento de aves por la gripe aviar: municipios de Cádiz en los que no se pueden criar gallinas o pollos al aire libre

Desde este jueves 13 de noviembre todas las aves de corral que se crían en la provincia de Cádiz deben vivir bajo techo, una medida adoptada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para frenar la expansión de la gripe aviar. En total, hay casi 1.200 municipios españoles en los que se ha impuesto este confinamiento de aves, estando algunos municipios de la provincia de Cádiz en zonas declaradas de especial riesgo por el Ministerio.

Según se ha publicado en el BOE, se establece "el confinamiento en la propia explotación de las aves de corral que se críen al aire libre, reguladas por el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final, de manera que se prohíba la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas. No obstante, cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral".

La obligación se extiende por tanto, tanto a la cría de granjas al aire libre como a particulares que estén en posesión de algunas pocas gallinas, pollos o cualquier otra especie anátidas (patos, gansos, etc) en algún campo de propiedad privada, siempre y cuando esos animales estén al aire libre, que suele ser la realidad más normal en estos casos. No se imponen por tanto medidas para las producciones intensivas, que crían a los animales ya bajo techado.

Municipios de Cádiz afectados por el confinamiento de aves de corral

El MAPA ha establecido una serie de medias de protección respecto a la propagación de la gripe aviar que incluye, entre otras prohibiciones, el veto a la cría de aves de corral al aire libre. Los municipios afectados por tal prohibición en la provincia de Cádiz son:

Alcalá de los Gazules, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Cádiz, Castellar, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina, El Puerto, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar, Trebujena y Vejer.

Qué más prohíbe el Ministerio

Aunque el confinamiento de las aves de corral es lo más llamativo, también

queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

queda prohibida dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales como certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas. A este respecto, no se considerarán como aves cautivas las aves mantenidas en un establecimiento autorizado para su venta a particulares como ave de compañía, ni aquellas aves de corral mantenidas en un establecimiento comercial para su posterior venta al por menor a particulares.

¿Subirá el precio de los huevos el confinamiento?

El precio del huevo ha seguido escalando y ha subido el 22,5 % en octubre pasado respecto al mismo mes de 2024 y 5,1 % en solo un mes, coincidiendo con la crisis de la gripe aviar, por lo que ha vuelto a ser el alimento básico que más se ha encarecido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo cierto es que ya a principios del año 2025 se hablaba de un encarecimiento de los huevos. En aquel momento se apuntaba que la gripe aviar estaba haciendo estragos en EE.UU. y que el Gobierno norteamericano estaba provocando una subida de precios: en EE.UU, se estaban teniendo que sacrificar muchos animales, el consumo y la demanda no había disminuido y estaban teniendo que comprar el producto fuera de sus fronteras. Esto había provocado una demanda mayor para la misma producción en países en los que hasta ese momento no había llegado de manera tan extensa el problema de la gripe aviar.

¿Cómo se transmite la gripe aviar? ¿Hay riesgo para los humanos?

La influenza aviar, también conocida como «gripe aviar», es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenza virus A y B, que afecta principalmente a las aves de corral y a las aves acuáticas silvestres. El virus se transmite principalmente por contacto directo a través de heces, secreciones respiratorias o plumas contaminadas, por eso se aconseja evitar que las aves de corral compartan los mismos bebederos y separar a las anátidas de los pavos y pollos más sensibles al contagio.

Respecto al riesgo para las personas, los estudios subrayan que es "muy bajo" y no existe peligro por estar en el campo o por consumir carne o huevos pues "el virus se inactiva al cocinar y los productos procedentes de granjas con sospecha no llegan al mercado". Solo las personas con exposición prolongada a aves infectadas en entornos cerrados, podrían verse afectados, motivo por el cual deben usar equipos de protección adecuados.