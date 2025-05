Un conductor queda atrapado en una calle estrecha por culpa de su GPS: "No siempre es buena idea seguir al navegador"

Una indicación errónea del GPS hizo que un conductor se internara en una calle estrecha y quedara atrapado. Esa situación angustiante se podía haber evitado si no se hubiera tenido fe ciega en el GPS y se hubiera atendido al contexto y a los avisos de los vecinos. Esto ocurrió en un pequeño pueblo de Italia, cuyas céntricas calles ya indicaban que no era buena idea recorrer ese camino en coche.

En este caso, el conductor del coche era un turista que estaba de vacaciones y desubicado. La integración de los GPS en la mayoría de coches, gracias a las pantallas que permiten conectar con Google Maps, hace que cada vez más viajeros usen esta tecnología hasta en situaciones que no la necesitan. Aunque en este caso se trataba de una persona que no sabía cómo llegar a su destino, con el entorno se podía presagiar que seguir por esas callles no era buena idea. El desenlace de todo fue un coche atascado en una calle, causando daños tanto al vehículo como a la vía.

Los vecinos piden al turista que arreglen las paredes

El vídeo subido a TikTok muestra cómo el vehículo estaba atrapado en la calle. Las maniobras del conductor resultaban inútiles, por mucho que intentara ir hacia delante o hacia atrás. La intervención de los vecinos del municipio de Bosa, en Cerdeña (Italia), fueron los que posibilitaron que el coche pudiera salir, tal como informa el medio local Leggo.

La forma de lograr sacarlo de esa complicada situación fue levantarlo entre varias personas. Una vez fuera, lo cierto es que se comprobó que tanto las paredes como el coche sufrieron daños. Los vecinos de la zona exigen ahora que el culpable de esta situación se haga cargo de la reparación.

En los comentarios de la publicación, la mayoría en italiano, se pueden ver cómo muchas personas se compadecen del conductor, otras indican situaciones similares vividas. También están los que cargan contra la comercialización de coches grandes en sitios de Italia donde abundan las calles pequeñas. "No tenemos las carreteras de California, ya no tenemos que comprar coches grandes y voluminosos. Son poco prácticos y caros. Los SUV son cosas americanas inútiles", comentaba un usuario. Otro comentario apuntaba que seguir al navegador no siempre es lo mejor.