Concierto de Los Caños en Cádiz: horarios, precios, entradas y cómo llegar

Los Caños, el mítico grupo gaditano que marcó una generación con temas inolvidables como Niña piensa en ti y Bailar en tu boca serán los cabezas de cartel este fin de semana en el Festival Música del Mar. La banda hace parada en la capital en el marco de su gira de aniversario 20 años pensando en ti con un concierto en Cádiz este sábado 9 de agosto en el Muelle Reina Victoria.

Los adolescentes Kiko, Javi y Juande debutaron en el año 2000 con su primer disco Los Caños, que incluía temas como Virus del amor. A este le seguirían otros dos álbumes, Agua de Luna (2002) y Los locos somos así (2023), ambos certificados con disco de oro. El trío se separa en 2005, aunque Kiko formaría el dúo musical Kiko & Shara junto a su hermana y, más adelante, lanzaría su carrera en solitario.

En 2024 se anunció el regreso del grupo con un único concierto, pero tras su paso por el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest el pasado mes de junio, Los Caños continúan su gira por la geografía española que culminará el próximo 4 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. Un viaje lleno de nostalgia, emoción y las canciones que marcaron una época para cantarlas como si fuera la primera vez y revivir tiempos pasados.

Horario y precio de las entradas para el concierto de Los Caños en Cádiz

El concierto de Los Caños tendrá lugar en el Muelle Reina Victoria este sábado 9 de agosto a las 22:30 horas. Al momento de redactar este artículo, todavía hay entradas disponibles en la web oficial del festival Música del Mar, con los siguientes precios:

Entrada zona general : 71,50 euros (65€ + 6,50€ de gastos de gestión)

: 71,50 euros (65€ + 6,50€ de gastos de gestión) Entrada front stage: 44 euros (40€ + 4€ de gastos de gestión)

La apertura de puertas está prevista para las 21:00 horas. Se trata de un evento para todos los públicos, si bien, los menores que tienen 16 y 17 años deberán presentar una autorización firmada. Asimismo, los menores de 16 años deberán estar acompañados en todo momento por su padre, madre o tutor.

Por otro lado, la organización ha provisto el correo electrónico info@entradasatualcance.com y el teléfono 91 005 35 95 para adquirir entradas para personas con movilidad reducida (PMR). El horario de atención es de 9:00 a 23:00 horas.

Cómo llegar al concierto de Los Caños en Cádiz

El Muelle Reina Victoria, en la zona portuaria, es la sede principal del festival Música del Mar. Su céntrica ubicación favorece la accesibilidad para todos los asistentes y se encuentra además a pocos metros de las principales terminales de transporte: