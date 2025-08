Cinco pisos en el casco histórico de Cádiz por menos de 200.000 euros que vuelan por su precio

Comprar un piso en Cádiz es más caro que nunca. El precio del metro cuadrado se sitúa en máximos históricos 3.039€, según los datos del portal Idealista, lo que se traduce en un incremento del 4,6% con respecto al año pasado. La tendencia alcista afecta indistintamente a los barrios más céntricos, como Santa María, donde los precios han subido un 4,2% en tan solo un mes (3.947 €/m2); como a los de la periferia, como Loreto, donde el precio del metro cuadrado asciende ya a 2.931 euros.

No obstante, aún resisten algunos chollos en distritos como el casco histórico, donde es posible comprar un piso por menos de 200.000 euros. No obstante, en una zona donde el precio del metro cuadrado es ya de 2.811 euros, estas viviendas no duran demasiado en el mercado. Si estás buscando piso en Cádiz, a continuación descubrimos cinco viviendas asequibles a la venta.

Un piso junto a la Catedral por menos de 170.000 euros

Piso en la calle Ruiz de Bustamante. / Idealista

Una de las ofertas más destacadas es este piso en la calle Ruiz de Bustamente. Situada a pocos metros de la Catedral en plena zona comercial, la vivienda cuenta con dos habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina y baño distribuidos en 75 metros cuadrados. Este piso se encuentra en una tercera planta sin ascensor y ha sido recientemente reformado. Lo mejor es su precio: 169.000 euros.

Bajo reformado con patio interior

Bajo en el centro. / Idealista

Una construcción decimonónica del centro alberga este bonito bajo al que se accede a través de un patio interior. La vivienda, de 69 metros cuadrados, dispone de dos habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño con plato de ducha. Este piso se define "como un refugio en plena ciudad", que destaca por su luminosidad, su diseño moderno y ubicación excelente. Puede ser tuyo por solo 179.000 euros.

Planta baja reformada con trastero

Otra opción interesante es esta vivienda en planta baja, ubicado asimismo en una antiguo finca señorial, con 70 metros construidos. Se trata de un piso ideal para familias con un dormitorio doble y dos con cama individual, todos ellos con armarios empotrados. Dispone asimismo de un salón amplio y luminoso, cocina equipada y un cuarto de baño.

Vivienda en planta baja a 5 minutos del Gran Teatro Falla. / Idealista

Este bajo está equipado con suelos de tarima, cierres de PVC, aire acondicionado y suelo porcelánico. A 5 minutos del Gran Teatro Falla, se vende por 188.000 euros, con trastero incluido en el precio.

Piso para reformar en calle San José

Piso en calle San José. / Idealista

Si necesitas más espacio, en la calle San José se vende este piso para reformar de 112 metros cuadrados. La vivienda es una planta baja exterior y se encuentra en buen estado de conservación. Actualmente se distribuye en 4 dormitorios, un amplio salón, cocina amueblada y un cuarto de baño. Además, dispone de patio y trastero. Su precio es de 189.900 euros.

Bajo reformado junto al Mercado de Abastos

Bajo reformado en el centro histórico. / Idealista

Este moderno piso junto al Mercado de Abastos es otra de las gangas en el centro histórico. Se trata de una planta baja con acceso desde el patio que dispone a su vez de un pequeño patio privado. Sus 60 metros de superficie se distribuye en un salón comedor, una amplia cocina, un cuarto de baño con placa de ducha y dos dormitorios.

Destaca su diseño con techos de madera a la vista, retales de piedra ostionera de los muros originales y las puertas lacadas en blanco. Dispone de acceso a la azotea comunitaria. Se vende por 199.000 euros.