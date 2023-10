Piden en change.org recuperar la sala de espera para familiares de ingresos en la UCI del Puerta del Mar de Cádiz

Una usuaria del Hospital Puerta del Mar ha solicitado a través de la plataforma de firmas change.org una petición para que se recupere la sala para familiares de pacientes ingresados en la UCI en el hospital gaditano. En su petición hace referencia a la necesidad de este espacio, sobre todo teniendo en cuenta la situación de las personas que viven lejos del hospital y que no quieren alejarse de sus seres queridos precisamente en estos momentos críticos de sus vidas. Tras el Covid nunca se volvió a habilitar.

En su caso concreto es su madre la paciente ingresada en la UCI tras un atropello que tuvo lugar hace casi un mes. Y así cuenta su historia particular:

"La persona que más quiero en este mundo está en la UCI.

Una moto atropelló a mi madre el 22 de septiembre y desde entonces está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Mi madre está siendo muy, muy fuerte. Y nos está dando fuerza a todos, como ha hecho siempre. Pero quien ha vivido una espera en la UCI sabe lo amarga y dura que es.

Y el cómo y dónde pasamos los familiares esas larguísimas horas de espera puede parecer lo de menos, pero no lo es. Antes había una sala de espera para los familiares de pacientes ingresados en la UCI pero desde el COVID, la quitaron (al menos en este hospital donde está mi madre, el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz).

No es lo de menos porque quienes vivimos lejos del hospital, no podemos permitirnos ir y venir a casa 4 veces al día y volver a buscar sitio, y aparcar. Y estar en la calle sin descansar. No es lo de menos porque esas salas constituyen un espacio de reunión que proporcionan consuelo y atención a aquellos familiares que tienen a un ser querido en una UCI. Y no es lo de menos porque no podemos consentir que con la excusa del COVID se nos sigan restando derechos a los usuarios de la sanidad pública.

“Para esperar arriba, esperense ahí”, nos dijeron el otro día, señalando la calle. La falta de empatía de la administración pública sanitaria ha llegado hasta el punto de echarnos a la calle “porque no pueden proporcionarnos ningún lugar en todo el recinto hospitalario y en el pasillo tampoco podemos estar”. Entonces, ¿a dónde nos vamos?

Mi padre tiene 76 años. Tiene a su mujer en la UCI, recién atropellada. ¿De verdad quieren hacerle esperar en la calle? Y en el caso de que suba, ¿de verdad tiene que esperar en un pasillo porque ya no hay salas de espera de UCI desde el COVID?

Sentimos que en un momento tan duro como este prima la burocracia por encima de de la protección de las personas y la humanidad.

Entendemos que las normas son que los familiares solo podemos ver a nuestros pacientes a la 13:00 h y a las 18:00 h, lo que no entendemos es que no nos lo pongan fácil. ¿Qué problema es poner una sala de espera como se ha hecho toda la vida? Las sala de espera UCI funcionaba antes de la pandemia y nunca han llegado a restablecerla después (eso nos dijeron en Atención al Usuario).

No sé si el funcionamiento será el mismo en todos los hospitales de Andalucía. Yo de momento el pasado 25 de septiembre puse una hoja de reclamaciones en Atención al Usuario del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, UCI en la que está mi madre, pero no me han respondido nada. Por eso estoy recogiendo firmas y te pido tu apoyo, por favor.

No tengo nada contra el personal médico de la UCI, que están siendo absolutamente maravilloso en todos los aspectos y que sí que muestran cada día su humanidad y empatía. Estoy dirigiéndome a la dirección del Hospital y a quien tenga la competencia de tomar la decisión de volver a tener una sala de espera que nos ponga un poco más fácil este durísimo momento a los familiares.

Gracias por tu comprensión. Ojalá no hubiera situaciones como la de mi madre nunca más, pero la realidad es que las enfermedades y los accidentes continuan ocurriendo. No miremos a otro lado y firmemos para mejorar esta situación. Podemos ponérselo un poco más fácil a los familiares en un momento tan duro como este. Hagámoslo posible entre todos. Apoya nuestra petición"