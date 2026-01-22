Así es la casa de un mercader de Vejer en el corazón de este pueblo de Cádiz más bonito de España: conserva su esencia del siglo XIX tras su rehabilitación

En el corazón histórico de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España se esconde una casa del siglo XIX que fue construida por un mercader y que ahora se ha sometido a una rehabilitación integral. Así lo explica la interiorista encargada de la reforma, Ellie Cormié, a la revista de decoración El Mueble, donde ha explicado que en esta casa donde actualmente reside una familia extranjera "buscaban un ambiente con inspiración sureña, cómodo y relajado". Para ello, la vivienda se ha sometido a una rehabilitación de las vigas de madera, suelos hidráulicos, puertas y cerraduras de latón, entre otros detalles, que hacen única a esta coqueta casa.

Esta casa con historia se sitúa entre la iglesia y el castillo de Vejer de la Frontera, en pleno corazón de este pintoresco pueblo gaditano. En la rehabilitación a la que se ha sometido la casa se buscó recuperar la esencia original del inmueble, al tiempo que se incorporaron elementos actuales que aportan comodidad y frescura.

Con estas acciones se ha conseguido un hogar lleno de historia y alma, donde el pasado y el presente conviven en armonía. Uno de estos lugares es el patio de la casa de estilo andaluz, con sus arcos blancos y su suelo de piedra de Tarifa. “Es un espacio lleno de plantas y con muchísima luz natural. En él, el ambiente es fresco y, junto con un pozo y una cueva, empleada como bodega de vinos, regula la temperatura de los dormitorios de la planta baja y el salón, con el que se comunica a través de cuatro puertas acristaladas”, ha detallado para El Mueble.