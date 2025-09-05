Carta abierta de la periodista que comió con el presidente Mazón: "Fue una maldita coincidencia"

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre, el día de la dana en el que murieron 228 personas en la provincia de Valencia, ha afirmado que "estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte".

En una carta abierta y remitida a los medios de comunicación, la periodista lamenta haber sufrido estos diez meses una "presión insoportable", pues se ha convertido "en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas", que le llevó a un ingreso hospitalario y actualmente está en tratamiento psicológico por estrés postraumático, según ha recogido Efe.

Vilaplana afirma que durante la comida con Mazón no preguntó, ni participó ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el president, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.

El día de la dana

El pasado 29 de octubre una dana provocó una enorme tromba de agua en varios municipios de Valencia que fueron arrasados y provocando 228 muertes. Una situación ante la que se actuó con una enorme ligereza por parte de la administración autonómica y el presidente Carlos Mazón, que estuvo ausente en los momentos en los que habría que haber tomado decisiones estratégicas. En las horas clave, se encontraba almorzando con una periodista que tras el acoso recibido ha decidido lanzar una carta abierta a los medios.

Ante el drama que azotó a la comunidad valenciana, toda España se movilizó en una enorme ola de solidaridad, incluida la ciudadanía de la provincia de Cádiz y todos los cuerpos de seguridad del Estado y de numerosos municipios.