Carne y pescado, sin reducción de IVA: el alto coste de estos alimentos en 2022

El Gobierno anunció el martes una reducción del IVA durante los próximos seis meses en algunos productos alimenticios considerados de primera necesidad. Pan, leche, queso, huevo, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales se han visto beneficiados con una bajada del 4% al 0% mientras que el aceite y los cereales han bajado del 10% al 5%. Sin embargo, el Ejecutivo ha excluido del grupo de alimentos la carne y el pescado, algo que ha despertado las críticas de muchos sectores que participan en la cadena alimentaria.

La cadena de valor del gran consumo (integrada por ACES, Aecoc, Anged, Asedas y FIAB) considera una "oportunidad perdida" la exclusión de artículos como el pescado, la carne o los yogures de esta rebaja del IVA, ya que los productos frescos forman parte de la cesta básica de los consumidores. Los supermercados se han manifestado en la misma línea al indicar que "los productos frescos forman parte de la cesta básica de los consumidores y son además esenciales en la dieta mediterránea".

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha echado en falta que la rebaja del IVA no incluya a la carne ni el pescado: "Echamos en falta que no se incluya la carne y el pescado, pues son productos de primera necesidad que deben incluirse en la rebaja para que puedan acceder a ellos las familias más vulnerables, no tiene sentido que solo lo puedan consumir la gente más pudiente", ha expresado Ramos.

Fedepesca, la patronal de las pescaderías españolas, ha mostrado su "absoluta decepción" al conocer la decisión del Gobierno de no incluir a los productos pesqueros en la bajada del IVA a determinados alimentos. Han recordado que fueron pioneras en solicitar la rebaja del tipo impositivo del IVA y confiaban en el anuncio hoy de la rebaja del tipo impositivo del IVA para los productos pesqueros del 10% al 4%.

Lo cierto es que la rebaja del IVA, producto a producto, supone un descenso muy modesto para los bolsillos de los consumidores aunque sí es una medida que podría ayudar a controlar la inflación. No obstante, el ahorro directo del ciudadano hubiera sido más significativo de haber introducido la carne y el pescado en este listado de productos de primera necesidad y que, a fin de cuentas, son los que realmente terminan encareciendo la cesta de la compra.

Si tomamos como ejemplo un estudio de precios realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en septiembre (antes del incremento de precios para las Navidades) el aceite de girasol y el de oliva habían subido su precio un 118% y un 53% respectivamente (ahora bajan un 5%), la pasta había subido un 56% (ahora baja un 4%), la leche entera subió un 12,3% (baja ahora un 4%). Sin embargo, los precios de la carne y el pescado son muchos más elevados que los de las lentejas, la pasta o incluso el del aceite. La dorada y las lubina frescas están a 7-8 euros/kg y el salmón a unos 10 (todo aumenta de valor si lo compramos ya limpio y envasado). Las pechugas de pollo por ejemplo, están a unos 7 euros kg; el cerdo a unos 5-6 euros en función del corte que queramos; y la ternera tiene más variación pero no baja en ningún caso de los 10-12 euros kg.

El Gobierno se ha limitado además a productos de alimentación, excluyendo otros que, aunque no pertenecen a este sector, son de primera necesidad para muchos ciudadanos como los pañales o la leche en polvo para los bebés.