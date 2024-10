Todo lo que debes saber sobre el cambio de hora de octubre 2024

Estamos a las puertas de regresar al horario de invierno. Dentro de unos días, se hará de noche más pronto, una imagen clara de dejar atrás los días de verano y adentrarse en la estación más fría. Pese a que el debate de la conveniencia de estos cambios horarios, lo cierto es que sigue en vigor la directriz del Parlamento Europeo que deben asumir los estados miembros y que en el caso de España, se incorpora a través de reales decreto.

Cuándo se cambia la hora y por qué

Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que será el último domingo de octubre, en la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre, a las tres de la mañana los relojes se adelantarán una hora.En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que volverán a ser las dos de la mañana y ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas.

Europa instauró la directriz del cambio de hora de manera indefinida con el ojbejtivo de ahorro de energía y un mejor aprovechamiento de la luz natural. Se realiza de madrugada y en fin de semana para disminuir el impacto en la sociedad y también a nivel fisiológico en las personas. El Boletín Oficial del Estado mantiene actualizados todos los cambios de horario que habrá hasta el año 2026, con las dos modificaciones, una en verano y otra en invierno: el último domingo de marzo, a las 2 de la madrugada (horario de verano) y el último domingo de octubre, a las 3 de la madrugada (horario de invierno)

Desde 1974, coincidiendo con la primera gran crisis del petróleo, se insturó de forma generalizada el cambio de hora.los países (entre ellos España) decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol. Y así gastar menos electricidad en iluminación. Sin embargo, con el paso de los años y con el cambio de modelo económico, fueron muchas las voces que empezaron a cuestionar la idoneidad de seguir aplicando este tipo de medidas del siglo XX en pleno siglo XXI.

En 2018, Jean Claude Junker, ex presidente de la Comisión Europea creó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial. Dicho estudio se encargaría de la elaboración de un informe para evaluar las disposiciones reguladoras del cambio horario. La Comisión de expertos concluyó que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido entre todos los países miembro de la Unión Europea.

La modificación de este fin de semana es la más próxima que va a llevarse a cabo, aunque el Boletín Oficial del Estado ya recoge las siguientes:

Cambios para el comienzo del verano: domingo 30 de marzo de 2025 y domingo 29 de marzo de 2026.

Cambios para el inicio del invierno: domingo 26 de octubre de 2025 y domingo 25 de octubre de 2026.

Más allá de la necesidad o no de cambiar el horario para ajustar el reloj a las horas de más sol, España sí vive en cierta 'anomalía horaria' que nos hace tener el mismo horario que Alemania, por ejemplo, pero estar una hora por delante de nuestros vecinos en la Península, Portugal. Esto se debe a que España no se rige por el meridiano de Greenwich, que es el que le corresponde por situación geográfica, sino que lo hace por el de Europa central, el que tienen países más alejados de nuestro país como Alemania, Holanda, Bélgica o Italia.

En el origen de todo estuvo una decisión de Franco, que el 16 de marzo de 1940 decidió adelantar una hora el reloj (a las once de la noche fueron las 12) para, según su gobierno, hacer que el horario nacional se asemejara al de otro países europeos. Muchos entendieron este cambio como un gesto hacia la Alemania de Adolf Hitler.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y según el astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, Pere Planesas, en su artículo 'La hora oficial en España y sus cambios', los países europeos llevaron a cabo distintos movimientos para establecer el horario de verano. Mientras que algunos lo siguieron a rajatabla con el objetivo de disfrutar de los beneficios de tener más horas de sol, otros como Francia prescindieron del mismo a las primeras de cambio. En el caso de España, Franco decidió mantener el cambio del 16 de marzo pero volver en otoño al anterior.

Pero a pesar de que la idea era esa, el cambio a la hora habitual nunca llegó por lo que España siguió cambiando sus relojes en base a esa modificación de 1940, es decir, que aquella hora nunca se volvió a recuperar.