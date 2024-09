Por qué España tiene un huso horario que no le corresponde

En la madrugada del próximo 27 de octubre los españoles deberemos retrasar el reloj una hora para adecuarnos al horario de invierno. Se trata de una medida obligatoria en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, que recoge que el periodo de verano concluirá a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias) de ese 27 de octubre. En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas.

Este es la modificación más próxima que va a llevarse a cabo, aunque el Boletín Oficial del Estado ya recoge las siguientes:

Cambios para el comienzo del verano: domingo 30 de marzo de 2025 y domingo 29 de marzo de 2026.

Cambios para el inicio del invierno: domingo 26 de octubre de 2025 y domingo 25 de octubre de 2026.

No obstante, hay una anomalía curiosa que afecta a España y es que no se rige por el meridiano de Greenwich, que es el que le corresponde por su situación geográfica, si no que lo hace por el de Europa central, lo que implica una hora de adelanto con respecto al sol en invierno y dos en verano, como promedio.

Así, España debería regirse por el mismo horario que Reino Unido o Portugal, que sería el huso horario occidental y no por el que se rige actualmente y que engloba a países como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia o Italia. Pero, ¿por qué nuestro país no toma el huso horario natural que le corresponde y sí el de otras zonas geográficas mucho más alejadas?

Para conocer el origen de esta cuestión hay que remontarse bastantes años atrás. Concretamente a 1940 y aún más concretamente al 16 de marzo, cuando el dictador Francisco Franco decidió que se adelantara el reloj una hora, de las once a las doce de la noche. Lo que en un principio se vendió como una norma transitoria ha perdurado hasta el día de hoy. La razón esgrimida por el gobierno de facto de Franco se debió a "la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos", lo que muchos interpretaron como un gesto hacia Adolf Hitler.

A pesar de esta teoría se ha mantenido en el tiempo, el astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, Pere Planesas, ofrece otra versión. En su artículo 'La hora oficial en España y sus cambios', explica que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial los países europeos llevaron a cabo distintos movimientos para establecer el horario de verano. Mientras que algunos lo siguieron a rajatabla con el objetivo de disfrutar de los beneficios de tener más horas de sol, otros como Francia prescindieron del mismo a las primeras de cambio. En el caso de España, Franco decidió que a las once de la noche del 16 de marzo de 1940 serían las doce y que varios meses más tarde, en otoño, volveríamos al horario habitual.

Aunque la idea era esa, el cambio nunca llegó y provocó que las Islas Canarias tuvieran un huso horario 0 y que la península y las Islas Baleares tuvieran un huso horario +1. Durante los años venideros se continuó implementando el horario de verano pero llegó el otoño y la hora no se acomodó al horario anterior de invierno, por lo que esta hora perdida de octubre de 1940 nunca se llegó a recuperar.

Pero España no es el único país que está en huso horario incorrecto. Entre el resto de países que deberían estar en el huso horario Occidental podemos encontrar a Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Al igual que España, todos se rigen por la Hora Central Europea cuando realmente no les corresponde.