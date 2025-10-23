Cambio de hora de octubre: qué día y cuándo se cambia el reloj al horario de invierno

El horario de invierno se acerca, España se prepara para cambiar la hora una vez más. El próximo fin de semana, los relojes tendrán que retrasarse una hora. Para los más nocturnos será una noche más larga, para los más madrugadores tendrán una hora más de sueño. El paso al horario de invierno se hace con el reciente anuncio del Gobierno sobre su intención de pedir que se acabe este cambio en toda Europa.

El reloj se retrasará una hora el próximo domingo 26 de octubre. De tal manera que a las 3 de la madrugada, serán las 2. De esta manera, los ciudadanos tendrán la sensación de disfrutar de una hora más, ya sea en la calle o en la cama. El paso al horario de invierno supone que el anochecer en estos meses venideros será en torno a las 18:30 horas. Algo que no contenta a una parte de la población, que teme que el horario fijo que se quede en España sea este de invierno, el que realmente corresponde por ubicación geográfica.

A partir de 2026 está previsto que se deje de adelantar o retrasar el reloj. El BOE tiene las fechas fijadas para los próximos cambios de hora en el 29 de marzo de 2026 para el paso al horario de verano y en el 25 de octubre de 2026, para el horario de invierno de ese año. Si salen adelante las propuestas en Europa, ese octubre de 2026 será la última vez que se cambie el reloj.

¿Cuántas horas de luz hay con el horario de invierno?

Las ciudades españolas más al norte disponen de menos horas de luz en cualquier etapa del año. Desde el día del cambio de hora hasta el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, las jornadas tienen a contar menos horas de luz. Pasando de las 11 de media con la que se cuentan estos días a las 10 horas en noviembre. Ya en diciembre, los días pasan a durar unas 9 horas y media.

Una tendencia que cambia a partir del solsticio de invierno que será este año el próximo domingo 21 de diciembre a las 16:03. Desde ahí, los días irán sumando minutos de luz de manera progresiva, con un mes de enero que acabará sobrepasando las 10 horas de luz a mitad de mes. En febrero, se retoman las 11 horas de media como en octubre y ya es en marzo, mes del nuevo cambio de hora, cuando se sobrepasan las 12 horas.

¿Por qué se cambia la hora en España?

El BOE recoge que esta modificación se debe a una medida que busca ajustar la actividad humana a las horas de luz disponibles para así contribuir al ahorro energético. El Boletín Oficial del Estado recoge como últimas fechas para cambiar la hora el 26 de octubre de 2025, el 29 de marzo de 2026 y el 25 de octubre de 2026. En el propio texto legal se incluye cuándo deben hacerse estos cambios: