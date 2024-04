Desde calamares fritos mojados en chocolate caliente a cerveza con caldo de aceitunas: los pedidos más raros de los clientes de bar

El refranero español, que es inteligente y tiene recursos para explicar cualquier situación, dice que para gustos, los colores. Una sabia frase de la tradición oral y que usamos para poner de manifiesto que no todos tenemos los mismos gustos y que hay algunos, que por mucha extrañeza o incluso asco nos pueda generar, puede ser la normalidad para otros. Hay a quien le gusta mojar los churros en el anís o quien sopla las velas de cumpleaños puestas sobre un bocata de calamares.

La cuenta en X (antes Twitter) de @soycamarero ha abierto un melón capaz de revolverle el estómago a más de uno. El perfil en la antigüa red del pajarito azul, especializado en narrar las visicitudes en el mundo laboral de los camareros y de la hostelería en general, planteó hace un par de días a sus usuarios que contaran cuál había sido el pedido más raro hecho por algunos clientes.

Cuéntame el pedido más raro que te hayan hecho los clientes, os leo👀 — Soy Camarero (@soycamarero) April 21, 2024

Una de las peticiones más extrañas que ha causado mayor 'sensación' ha sido la compartido por Pitufo justiciero: "huevos fritos en plato hondo. Y un café con leche y lo mezcló". Por las respuestas se puede comprobar que lo pidió una persona china y, entre muchas muestras de desagrado, hay quien incluso lo ve lógico (evidentemente, con ironía): "va todo padentro y al mismo sitio". Esta petición también sacó a relucir la variedad propuesta por otro cliente: "pan con huevo cocido (aliñado con sal y pimienta) yo lo mojo en café y bien rico".

También tiene muchos comentarios la "aberración" que le pidieron en una ocasión al usuario @GhMeister: "Bocadillo de jamón de bellota con queso, lechuga, cebolla a la plancha, tomate rallado y mayonesa".

Echando un vistazo a otras peticiones igual de raras se observa que hay clientes que no entieden el concepto de que los helados deben estar fríos para ser considerados helados o que no es buena idea echarle hielo a las cervezas. En este apartado de cervezas se descubre con estupor una variedad que hasta entonces nada más que conocía la persona que la pidió y quien la tuvo que servir: "una caña mitad cerveza, mitad caldillo del bote de las olivas. Era mi primer día y pensaba que me estaba vacilando. Pero no", explica @SongoKurious.

Otros comportamientos igual de raros

La petición de curiosidades de @soycamarero ha sacado también a la luz comportamientos propios pero que asumimos que son raros. @oliwit reconoce que "pido cucharilla de café para comerme el relleno de las croquetas y luego me como la cobertura ¿Eso cuenta como rarillo?", se pregunta. @Montserratesben confiesa que pidió un Bayleis con coca-cola, pero fue por error: "quise decir Ballantines pero me lié".

Las respuestas al hilo abierto en X por @soycamarero, más de 300 hasta el momento, muestran que la de camarero no sólo es una profesión sacrificada por los horarios y la escasa retribución. También es necesario tener un estómago a prueba de bombas.