Calabazas, fantasmas y más: lecturas de Halloween para todas las edades

Todos tenemos ya el disfraz. Todos tenemos ya el disfraz. Todos tenemos las entradas. Todos tenemos las entradas. Y las chuches. Y las pelis. Y, en mi caso, los buñuelos, que para algo soy de una antigüedad tenebrosa, vampírica, incluso.

Lo que a lo mejor no tenemos son los libros. Cualquier biblioteca tendrá una selección de títulos para todas las edades con la que excusarse a cargo de zombies y otras hierbas. Si no, si nos sentimos generosos o queremos aprovechar la excusa para poner otro libro en manos de los descendientes, aquí traemos unas cuantas sugerencias según tramos de edad. Como buena ratona de biblioteca, no cejo en mi empeño lector, lector. Llámame ludita, llámame ilusa. Allá vamos.

LEER SIN LEER. Dos propuestas para libros que no dan miedo, es decir, que están pensados para introducir a los más pequeños en esto de acercarse a lomos y páginas. El objetivo es familiarizarse con la práctica de contar historias cuando aún no se ha producido el momento mágico: ese en el que las letras cobran sentido más allá de un fonema. La editorial SM nos trae, por un lado, 'Un año de fantasía' (que sigue la estela de otro título parecido, Un año en el bosque), un álbum ilustrado que invita al niño a inventar historias y buscar relaciones entre los personajes mientras observa las distintas láminas. Por otro, 'Cosas de brujas' guía mediante la técnica del pictograma a seguir los pasos de una bruja a la que todo le sale mal. De tres a cinco años.

DOBLE USO. 'La calle del Miedo' es otro de esos títulos pensados para aquellos niños que empiezan a desenvolverse con las letras. Timun Mas ha desarrollado este mismo concepto de libro acordeón con otras dos propuestas (La calle Mayor y La calle de la Navidad). Se trata de un desplegable que, extendido en su totalidad, puede copar unos dos metros y que reproduce una hilera casas. En este caso, cada una describe la morada de un monstruo -con un texto algo más largo y elaborado que en las anteriores- y añade la novedad de las solapas. A partir de tres años.

MONSTRUOS COMO LOS DEMÁS. Si es por portada, esta es la que más le va a llamar la atención a un niño de entre un montón de títulos del tipo. Pastel de Luna es una editorial especializada en obras y autores, como ellos mismos dicen, del Lejano Oriente, orientados a un público infantil. Este no es el caso sin embargo de 'Mi padre es un hombre lobo', la creación firmada por Javier González e ilustrada por Lluisot. Pensado para primeros lectores -a partir de cinco años-, el libro presenta una serie de poemas sobre monstruos enredados en asuntos de la vida cotidiana: su musicalidad -muchos textos parecen letras de canciones- supone una ayuda en la tarea de ir juntando letras.

LAS SOMBRAS MÁS ALLÁ DE LA LUZ. La colección ‘Ilumina’ -que ha tratado también en este formato otros temas amados por los niños, como la naturaleza o los dinosaurios- se adentra en 'Iluminapesadilla' en el mundo sobrenatural. Lo que en principio no son más que garabatos de colores más o menos distinguibles, se terminan convirtiendo en ilustraciones definidas según “el cristal” con que las mires: es decir, las gafas de filtro que te coloques. En este caso, cada ilustración brinda emplazamiento, contexto histórico y leyenda fantasmal, a través de ejemplos como el Hermitage o el antiguo Egipto. De seis a doce años.

HECHIZOS BIEN, HECHIZOS FETÉN. La ciencia es magia si te pilla desprevenido. Bajo esta premisa, Errata Naturae ha publicado una selección de 45 “actividades mágicas y científicas para hacer en la naturaleza”. Ilustrado por Marine Coutroutsios y firmado por Alice Dunrand, 'Mi libro de hechizos' subraya que todo aquel que mire con ojos pasmados la naturaleza y el mundo que le rodea tiene potencial de mago. El libro baila entre conceptos como pociones, rituales y escenarios sobrenaturales para aprovechar y contarte, por ejemplo, los distintos tipos de plumas que existen, cómo hacer tinta con jugo de remolacha o cómo fabricar un calendario lunar. A partir de 7 años.

EL CULPABLE DE TODO ESTO. El autor de ‘Cuentos de la Alhambra’, Washington Irving, firma también 'La leyenda de Sleepy Hollow' -en este caso, recogida por Nórdica- , que constituye el texto nuclear del Halloween américano. Sus escritos siguen la estela por la que lo conocemos aquí: es decir, la de “viajero” u observador ocasional de lo ajeno, tan propia del romanticismo -de hecho, Irving es el responsable de haber popularizado igualmente a otro personaje inefable del imaginario, mundial por norteamericano, como es Papá Noel-. La historia del Jinete Sin Cabeza selló también, con los restos de una calabaza rota donde debieran haber estado los restos de su víctima, la invasión de caritas malvadas de color naranja en la que nadamos hoy día. En esta edición, con ilustraciones de Idoia Iribertegui. A partir de 9 años.

Ilustración de 'La leyenda de Sleepy Hollow', de Nórdica. / Idoia Iribertegui/Nórdica

DE LA GENTE ANTIGUA. ‘13 de fantasmas’ es uno de esos “ilustrados gozosos” con los que nos obsequia Edelvives. Está pensado para el llamado young adult: público juvenil-adolescente, aunque sus autores pensaron en lectores de todo pelaje cuando los escribieron, bien metidos en el XIX o a salto entre ambos siglos. La selección de Miguel Hérraez recoge, pues, una muestra de lo que pueden considerarse clásicos del género -entre ellos, uno de los relatos que suele aparecer en muchas listas: ‘El guardavías’, de Dickens-. El formato semanario o por entregas de la época hacía fácil, no sólo la estructura de folletín, sino los cuentos: podemos considerarlos las series, el ‘Black Mirror’, de la época. Resulta una opción para aquellos chavales que hayan navegado ya, o lo sigan haciendo, por sagas fantásticas y otras hierbas, y puedan probar un palo distinto. A dar el salto, y a acostumbrar un poco el paladar a otras formas de narrar, ayudan las ilustraciones de Antonio Lorente.