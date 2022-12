"Sin ellas, no hay cabalgata en Cádiz": Las redes reclaman con guasa la vuelta de las princesas Disney

La cabalgata de Reyes Magos de 2022 en Cádiz pasó a la historia por las surrealistas escenas que se vivieron en las calles de la capital. Los personajes que formaron parte de aquel desfile fueron motivo de cachondeo en redes sociales, dándole un toque de humor a una de las noches más mágicas del año.

El protagonismo aquel 5 de enero de 2022 fue a parar al oso con el cuello extremadamente doblado. Sin embargo, no fue lo único que destacó. Los usuarios y ciudadanos que vieron el desfile gaditano resaltaron el acabado de las princesas Disney, muy lejos de parecerse a las originales. También de una inquietante y tenebrosa momia egipcia.

Cuando el Ayuntamiento de Cádiz presentó su programación navideña de 2022, al Consistorio se le preguntó si volverían aquellos inesperados protagonistas. La respuesta fue negativa. Aún así, las redes no se rinden. Estos días muchos gaditanos hasta están haciendo encuestas a nivel particular. El objetivo no es otro que ver de nuevo al grupo de princesas haciendo de las suyas y al oso descoyuntado.

La encuesta navideña definitiva: "Sin ellas, no hay cabalgata en Cádiz"

La guasa con las princesas de la cabalgata de Cádiz es tal que muchas personas requieren de nuevo su presencia. El periodista de La Ser en Cádiz, Pedro Espinosa, se hacía eco en su Twitter de "la encuesta navideña definitiva". Esta consulta realizada en clave de humor en Instagram se hizo para requerir el regreso de las muñecas de dudosa estética. Por supuesto, ganó la opción del sí.

Cádiz está hablando y lo tiene claro pic.twitter.com/pBwOd0miwf — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) December 10, 2022

Durante todo el año, muchas personas han estado recordando constantemente las figuras de la cabalgata. De hecho, hasta la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, entró al trapo. La edil se tomó con humor el reclamo del periodista, quien obtuvo muchas respuestas a favor de que las princesas Disney estén de nuevo este año.