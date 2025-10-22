Buscando a la aurora boreal en Cádiz: desde cuándo y dónde podría verse este bello fenómeno

Aunque la posibilidad es remota, el simple hecho de imaginar una aurora boreal sobre los cielos de Cádiz ha despertado la expectación de astrónomos y curiosos. Según las previsiones, una nueva tormenta geomagnética podría volver a teñir de luces verdosas y rosadas el cielo nocturno de la Península Ibérica, se esperaba que fuese entre el 20 y el 29 de octubre, aunque con una intensidad mucho menor que la registrada durante el histórico episodio del pasado mayo, considerado la aurora más potente del siglo XXI.

Esta vez, los expertos señalan que el fenómeno podría ser visible —si las condiciones lo permiten— en zonas del norte y el este peninsular, especialmente en Lugo, Zaragoza, Tarragona e incluso, de forma muy tenue, en puntos elevados de la Sierra de Cádiz, donde ya en la última ocasión se reportaron débiles destellos.

Dónde y cómo intentar verla en Cádiz

El avistamiento de una aurora boreal depende de tres factores determinantes: la ubicación geográfica, el nivel de oscuridad y la actividad geomagnética registrada en el momento. En este caso, los astrónomos insisten en que las mejores opciones de observación se concentran en áreas rurales alejadas de la contaminación lumínica, como las sierras del norte gaditano o zonas de interior con cielos despejados.

En el conjunto de España, las probabilidades más altas se concentran en Galicia (Lugo y A Mariña), el valle del Ebro —especialmente en provincias como Zaragoza y Navarra— y la costa catalana, donde la orientación hacia el norte y la baja polución luminosa ofrecen un entorno más favorable.

En el caso de Andalucía, la altitud será un factor clave. Puntos elevados como Grazalema o la Sierra de las Nieves podrían ofrecer una ligera ventaja, aunque los especialistas recalcan que el fenómeno sería, en todo caso, muy tenue y difícil de distinguir a simple vista.

Los expertos advierten: “Las condiciones no son las más favorables”

Pese al entusiasmo que ha despertado la noticia, desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y diversos observatorios astronómicos han rebajado las expectativas. Las últimas previsiones apuntan a que la tormenta solar que podría originar el fenómeno no tendrá la potencia suficiente como para generar auroras visibles en la mayor parte de España.

Según David Orozco, especialista en actividad solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), ha sido contundente: "Con la actividad magnética solar actual es improbable ver auroras en España". En otras palabras, quienes busquen repetir las imágenes espectaculares del pasado mayo de 2024, probablemente tendrán que esperar.

Cuándo se pudieron ver auroras boreales en España

El último gran episodio tuvo lugar el 10 y 11 de mayo de 2024, cuando una tormenta solar de categoría extrema permitió contemplar auroras desde Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña, e incluso en la Sierra de Cádiz. Aquella noche, miles de personas compartieron imágenes del cielo teñido de fucsia y verde, en lo que muchos calificaron como un “espectáculo histórico”.

Aquel evento fue consecuencia de una tormenta solar inusualmente intensa, la más potente desde 2003. Su fuerza permitió que las partículas cargadas del viento solar alcanzaran latitudes mucho más bajas de lo habitual, ofreciendo un fenómeno visible incluso desde zonas del sur peninsular