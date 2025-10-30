El BOE confirma los días festivos y puentes en Cádiz para 2026

El calendario laboral de 2026 tendrá un total de 14 días festivos, una vez se sumen las fiestas nacionales, autonómicas y locales. Así ha quedado reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha publicado la resolución de la Dirección General de Trabajo en la que se establece la relación de fiestas laborales para el próximo año.

En la misma se especifican las fiestas de ámbito nacional así como las de cada comunidad autónoma, con un total de 12 jornadas no laborables. Así las comunes a todas las comunidades serán: 1 de enero (Año nuevo); 6 de enero (Epifanía del Señor), 2 de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta nacional de España), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

En el caso de Andalucía también serán festivos: 28 de febrero (Día de Andalucía), 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos por ser domingo) y 7 de diciembre (lunes tras el Día de la Constitución, que cae en domingo).

Puentes de 2026

Pero además los días festivos dejarán distintos puentes al caer algunos en viernes y lunes. Además de uno de los largos descansos por excelencia, como es el de la Semana Santa -el próximo año el 2 y 3 de abril -, por ejemplo será el caso del Primero de Mayo, que cae en viernes, y el 12 de octubre, que será lunes. A ello hay que sumar que en Andalucía se pasan al lunes dos fiestas que en 2026 son en domingo: el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, pasando a ser no laborables y sin colegios los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre. Así el puente de la Constitución llegará al martes, con la fiesta de la Inmaculada del 8 de diciembre. Navidad también será viernes.

Sin embargo, en esta ocasión, el Día de Andalucía es sábado, al igual que el 15 de agosto.

Todos los días festivos de 2026

Jueves 1 de enero (Año nuevo);

Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

Sábado 28 de febrero (día de Andalucía)

Jueves 2 de abril (Jueves Santo),

Viernes 3 de abril (Viernes Santo),

Viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo),

Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen),

Lunes 12 de octubre (Fiesta nacional de España)

Lunes 7 de diciembre (día después del Día de la Constitución)

Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

Viernes 25 de diciembre (Navidad)

Al calendario laboral hay que añadir dos fiestas locales, que cada municipio elige. En caso de la ciudad de Cádiz, el Ayuntamiento ya aprobó que sean Lunes de Carnaval (16 de febrero) -dejando un puente ma´s- y el día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre, que es miércoles en 2026.