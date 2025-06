Estos serán los días festivos locales en Cádiz en 2026

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha confirmado este jueves cuáles van a ser los dos días festivos locales que cada Ayuntamiento tiene la opción de designar para le próximo año 2026. Lo habitual es que las fechas suelan coincidir con la fiesta de la patrona y con otra celebración destacada en el municipio, en el caso de Cádiz el Carnaval. Para el próximo año de nuevo volverán a ser festivos locales tanto el Lunes de Carnaval (16 de febrero) como el día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre.

El encaje de las dos fechas en el calendario festivo para el próximo año no prevé puentes largos, especialmente en lo que al Carnaval respecta. A diferencia de lo que ocurrió en 2025, en que la coincidencia del Día de Andalucía el 28 de febrero y el Lunes de Coros (3 de marzo) permitió a los gaditanos disfrutar de uno de los puentes largos de este año, para 2026 no ocurrirá nada parecido. La celebración algo más temprana del Concurso de Agrupaciones, dejará el primer fin de semana grande de Carnaval en el 14-15 de febrero, por lo que añadiendo el lunes 16 sólo serán los tradicionales tres días ‘libres’ para poder disfrutar de las coplas en la calle.

Sobre el 7 de octubre, el festivo de la Patrona de Cádiz cae en miércoles, un día con difícil engarce para poder convertirlo en puente.

Los colegios de Cádiz ya conocen cuál será su calendario para el próximo curso escolar 2025-2026. La temporada se iniciará el miércoles 10 de septiembre para Infantil y Primaria, el lunes 15 de septiembre para ESO y Bachillerato. El número de días lectivos será superior en Infantil y Primaria, por muy pocos días, respecto a Secundaria y otras enseñanzas. El curso concluirá para todos el 22 de junio.

El calendario provincial que ha difundido la Junta de Andalucía deja abiertos tres días no lectivos locales que se decidirán cuando el municipio así los apruebe. Normalmente, en fechas coincidentes con ferias, fiestas patronales o carnavales. Una de las grandes novedades del curso 2025-2026 es que tan solo un mes después de empezar los alumnos disfrutarán del puente más largo del otoño. Pues se ha asignado un día no lectivo provincial para el viernes 10 de octubre y el festivo del domingo 12 octubre (Día de la Hispanidad) se pasa al lunes 13 de octubre.

En contraposición a esto, hay una serie de festivos que se pierden de alguna manera al caer en sábado. Esta es la única jornada en la que un festivo no afecta a los colegios, ya que no se pasa a otra jornada. Es el caso del sábado 1 de noviembre (Todos los Santos), sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y del 28 de febrero de 2026 (Día de Andalucía). No obstante, la comunidad educativa ha asignado el 27 de febrero de 2026 como su día, paliando así de alguna manera la pérdida de ese feriado.

En cuanto a las vacaciones más largas durante el curso, los alumnos tendrán desde el sábado 20 de diciembre hasta el miércoles 7 de enero de descanso por Navidad. Pese a que el 6 de enero cae en martes para 2026, se ha incluido el miércoles 7 también como no lectivo. De esta forma, la vuelta de estas vacaciones será el jueves 8 de enero, cercano al fin de semana. Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa serán del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril.