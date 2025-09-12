Blanca García-Orea, nutricionista: "Estos son seis desayunos saciantes para pérdida de grasa"

Los desayunos salados y ricos en proteínas se han situado en el centro de las recomendaciones de los expertos en nutrición. Blanca García-Orea, conocida en redes sociales como @blancanutri, ha compartido seis propuestas que, según explica, ayudan a prolongar la sensación de saciedad y contribuyen a la pérdida de grasa, al tiempo que mantienen estables los niveles de energía a lo largo del día.

Por qué el desayuno importa en la pérdida de grasa

La especialista recuerda que, tras un largo ayuno nocturno, el estómago está vacío y el organismo se encuentra especialmente sensible a la glucosa. "Un desayuno dulce desencadena un pico de glucosa que provoca más cansancio, menos energía y mayor ansiedad por la comida", detalla en su publicación. Por este motivo, se recomienda evitar opciones con exceso de azúcares simples y apostar por elaboraciones que combinen proteínas de calidad, grasas saludables y fibra.

Tostada de queso cottage con aguacate

La primera opción incluye pan integral acompañado de queso cottage y aguacate, condimentado con sal, pimienta y pimentón. Este desayuno, sencillo de preparar, destaca por su aporte de proteínas lácteas, grasas saludables y micronutrientes como el potasio. Además, se trata de una combinación que ayuda a mantener estables los niveles de saciedad durante la mañana.

Tostadas de queso con salmón

Otra alternativa consiste en incorporar salmón ahumado sobre una base de queso. Este pescado graso aporta ácidos grasos omega-3, fundamentales para la salud cardiovascular y cerebral, además de proteínas de alto valor biológico. Al combinarse con el lácteo, se obtiene un desayuno equilibrado y rico en nutrientes esenciales.

Tortitas proteicas con relleno variado

La nutricionista propone unas tortitas proteicas elaboradas con 100 gramos de queso fresco y tres huevos para dos raciones. Pueden rellenarse con jamón y tomate, o bien con aguacate y caballa, opciones que aumentan el valor nutricional del plato. Esta preparación aporta proteínas completas y, dependiendo del relleno elegido, una buena dosis de grasas saludables y antioxidantes.

'Mug cake' con solo tres ingredientes

Para quienes prefieren un desayuno rápido y con un toque dulce, se sugiere un mug cake preparado en pocos minutos. La receta lleva uno o dos huevos, una cucharada de cacao en polvo y un plátano maduro. Se trata de una opción con hidratos de carbono de absorción moderada, proteínas y antioxidantes, ideal para quienes buscan variar su rutina sin recurrir a bollería procesada.

Huevos revueltos con jamón y tomate

Otra de las propuestas incluye huevos revueltos acompañados de jamón y tomate. Este plato aporta una combinación de proteínas animales y antioxidantes presentes en el tomate, como el licopeno. Es una receta tradicional, fácil de elaborar y que ofrece un perfil nutricional completo para arrancar el día con energía.

Yogur con proteína en polvo, frutos secos y fruta

La última opción se centra en un bol de yogur natural o griego enriquecido con 10 gramos de proteína en polvo. A esta base se añaden 10 gramos de frutos secos y una pieza de fruta, logrando un desayuno que mezcla texturas y sabores. El resultado es un plato rico en fibra, grasas saludables y proteínas, perfecto para quienes buscan una alternativa ligera pero nutritiva.

Una pauta clave para mantener la energía

Según la nutricionista, elegir un desayuno adecuado tras el ayuno nocturno es decisivo. "Hacer mal el desayuno nos hará sufrir más picos de glucosa durante todo el día", advierte. De ahí que estas seis propuestas, centradas en lo salado y en el equilibrio entre proteínas y grasas saludables, estén orientadas a reducir los antojos de la tarde-noche y facilitar el control del apetito.

Con estas opciones, se demuestra que el desayuno puede ser variado, rápido y al mismo tiempo aliado de la salud metabólica, alejándose de la idea de que solo lo dulce tiene cabida a primera hora del día.