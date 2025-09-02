Blanca García-Orea, nutricionista: "Las sartenes antiadherentes pueden liberar sustancias durante el cocinado"

Las sartenes son un utensilio básico en cualquier cocina, pero no todas son igual de seguras. La nutricionista Blanca García-Orea, conocida en redes sociales como @blancanutri, ha advertido en un vídeo en Instagram de que los recubrimientos antiadherentes pueden liberar sustancias químicas durante el cocinado que actúan como disruptores hormonales. Un aspecto poco conocido que, sin embargo, puede tener un impacto en la salud a largo plazo.

Según explica, "las sartenes u ollas que tienen antiadherentes pueden liberar sustancias a través del cocinado", y por ello recomienda optar por materiales más seguros y duraderos: el acero inoxidable, el hierro mineral o fundido y la cerámica. Estas opciones, aunque requieren algo más de técnica para evitar que los alimentos se peguen, resultan más estables a altas temperaturas y no desprenden compuestos indeseados.

Los trucos para cocinar sin que se pegue la comida

Uno de los grandes temores al dejar atrás las sartenes antiadherentes es que los alimentos se queden pegados. Para evitarlo, Blanca García-Orea ofrece dos métodos prácticos que, con un poco de paciencia, hacen que cocinar en acero inoxidable o hierro sea sencillo.

El primero es el método en caliente: se basa en calentar la sartén a fuego medio-bajo, añadir después un poco de grasa saludable (aceite de oliva, por ejemplo) y, cuando esté bien distribuida, incorporar los alimentos. De este modo se crea una película natural que evita que la comida se adhiera.

El segundo es el método de cocción en frío: consiste en poner los alimentos junto con la grasa directamente en la sartén aún fría y luego subir el calor de manera progresiva. Esta técnica resulta útil para platos que requieren una cocción más suave o prolongada.

La clave, en cualquier caso, es no tener prisa. "Es importante tener paciencia y calentar la sartén a fuego medio-bajo. Yo suelo calentarla a fuego 5 de 9 y luego cocinar a fuego medio también", explica la nutricionista. Y añade una advertencia: "Si las calientas rápido se te pegará todo y será un desastre, quemarás la sartén".

Cómo lavarlas sin estropearlas

Otro de los puntos críticos es la limpieza. García-Orea recomienda un truco sencillo para mantener las sartenes en buen estado: lavarlas con agua caliente y una esponja suave, evitando productos abrasivos que puedan dañar la superficie. En el vídeo, comparte un consejo final para conseguir que queden como nuevas sin esfuerzo, demostrando que mantenerlas impecables es más fácil de lo que parece.

Más allá de la cocina: por qué elegir bien importa

El mensaje de fondo que transmite la nutricionista va más allá de la práctica culinaria. Los llamados disruptores hormonales, presentes en algunos materiales antiadherentes, son sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio endocrino del organismo. Estudios científicos los han relacionado con problemas de fertilidad, alteraciones metabólicas o mayor riesgo de ciertas enfermedades.

Por eso, Blanca García-Orea insiste en que elegir utensilios adecuados es una inversión en salud a largo plazo. Aunque al principio pueda parecer más complejo cocinar sin antiadherentes, con los trucos adecuados se convierte en una tarea sencilla y, sobre todo, segura.

Una tendencia en auge

Cada vez más consumidores están abandonando las sartenes de teflón u otros recubrimientos sintéticos en busca de materiales más tradicionales y duraderos. El auge de la cocina saludable y la mayor conciencia sobre los riesgos de la exposición química han impulsado este cambio. Opciones como el hierro fundido, que además aporta un extra de hierro a los alimentos, o el acero inoxidable, altamente resistente, están ganando protagonismo en los hogares.

En palabras de la nutricionista, "muchas veces se trata solo de pillarles el truco y una vez se lo pillas es súper fácil". Una reflexión que anima a dar el paso hacia un menaje de cocina más saludable, donde la paciencia y la técnica se convierten en las mejores aliadas.