Blanca García-Orea, nutricionista, da la fórmula para dormir mejor: "Existe una fórmula de aceites esenciales que ayuda a conciliar el sueño"

Conciliar el sueño puede convertirse en una tarea difícil para muchas personas, especialmente en periodos de estrés o ansiedad. Blanca García-Orea, reconocida nutricionista y divulgadora en redes sociales, ha compartido recientemente en su perfil de Instagram una fórmula sencilla y natural que, según explica, puede ser de gran ayuda para relajarse y dormir mejor. Se trata de una mezcla de aceites esenciales con propiedades terapéuticas aplicada mediante un roll-on en puntos estratégicos del cuerpo.

"Si te cuesta dormir, necesitas bajar el estrés y relajarte, tienes que probar esta fórmula a base de aceites esenciales de grado terapéutico", afirma la experta en el vídeo que acompaña a su publicación. Su propuesta se alinea con un enfoque cada vez más popular: utilizar productos naturales y rutinas sensoriales como apoyo para mejorar la calidad del sueño.

La fórmula natural para favorecer el descanso

La mezcla recomendada por García-Orea contiene tres aceites esenciales conocidos por sus propiedades relajantes: lavanda, bergamota y mandarina. Para prepararla, solo se necesita un pequeño recipiente tipo roll-on y un aceite base vegetal virgen de primera presión en frío, como el de almendra.

Ingredientes de la fórmula:

Un frasco roll-on.

Aceite vegetal base (almendra, por ejemplo).

5 gotas de aceite esencial de mandarina.

5 gotas de aceite esencial de lavanda.

5 gotas de aceite esencial de bergamota.

Una vez añadidos los ingredientes, se agita el frasco para homogeneizar la mezcla. La nutricionista recomienda aplicar el roll-on en zonas como el interior de las muñecas, el plexo solar, la nuca y la parte interna de los brazos. Después, se debe inhalar profundamente de tres a siete veces justo antes de acostarse.

Propiedades de cada aceite esencial

Los beneficios de esta fórmula residen en las características de los aceites empleados:

Aceite esencial de bergamota : tiene un efecto calmante, ansiolítico y relajante. También se le atribuyen cualidades antidepresivas y revitalizantes. Además, puede favorecer la confianza en uno mismo. Es importante recordar que es un aceite fotosensibilizante, por lo que se recomienda su uso exclusivamente por la noche.

: tiene un efecto calmante, ansiolítico y relajante. También se le atribuyen cualidades antidepresivas y revitalizantes. Además, puede favorecer la confianza en uno mismo. Es importante recordar que es un aceite fotosensibilizante, por lo que se recomienda su uso exclusivamente por la noche. Aceite esencial de lavanda : destaca por ser relajante y antiestrés. También tiene propiedades equilibrantes a nivel emocional y puede ayudar a mejorar la comunicación con uno mismo y con los demás.

: destaca por ser relajante y antiestrés. También tiene propiedades equilibrantes a nivel emocional y puede ayudar a mejorar la comunicación con uno mismo y con los demás. Aceite esencial de mandarina: es un relajante natural que facilita el sueño. Tiene efectos antiespasmódicos, antisépticos y es considerado un buen tónico digestivo. Al igual que la bergamota, es fotosensibilizante y debe utilizarse solo en horarios nocturnos.

Advertencias y recomendaciones

Aunque la fórmula es apta para muchas personas, Blanca García-Orea recuerda que el uso de aceites esenciales no está recomendado durante el embarazo ni la lactancia. En el caso de los niños y bebés mayores de seis meses, los aceites deben estar correctamente diluidos y aplicarse con precaución. En particular, la bergamota no debe usarse en niños menores de seis años.

Además, si se quiere probar la mezcla en bebés, se aconseja aplicar primero una pequeña cantidad en la parte exterior de las muñecas para comprobar si hay alguna reacción adversa.