Los 428 bares donde puedes canjear los vales de 'Cádiz vale más' este fin de semana

La campaña 'Cádiz vale más' de hostelería afronta su primer fin de semana con más de 400 bares y restaurantes de la provincia adheridos a la iniciativa. En estos establecimientos los clientes podrán canjear los bonos previamente adquiridos en la web, con un descuento de hasta la mitad del importe de la cuenta. Puesta en marcha por la Diputación provincial, en colaboración con las Cámara de Comercio, el proyecto busca ser un revulsivo para el sector en unos meses de menor movimiento tras el verano y un "compromiso de esta casa con los distintos sectores que están pasando dificultades", como apuntó el presidente Juan Carlos Ruiz Boix en la presentación.
Tras un mes de octubre en el que los bonos se han destinado al comercio minorista, el sector hostelero centra hasta el próximo 2 de diciembre la campaña con 92.350 vales en circulación. Hasta este viernes, ya se habían canjeado más de 24.000, generando ventas de más de 587.00 euros.
Si logró conseguir los bonos el pasado lunes, tendrá hasta el miércoles para canjearlos en los establecimientos apuntados. Una vez pasado 10 días, los que no se utilicen volverán a estar disponibles -será el 11 de noviembre- para que sean utilizados por otras personas. Se podrán gastar en la veces que quieran, en compras iguales o superiores a 20 euros, siempre que no supere la mitad del importe y pagando con tarjeta bancaria.
En cada establecimientos se podrán canjear un total de 800 vales (8.000 euros). Las tiendas podrán visibles los carteles de su adhesión a la campaña y tendrán un semáforo -verde, naranja y rojo- para que los clientes sepan si tienen todavía cupo. En la web se pueden consultar los bares y restaurantes por tipo de establecimiento (restaurante, cafetería, heladería, pub,...) y municipio.
Los 428 bares y restaurantes de la provincia donde se pueden canjear los vales
Algeciras:
- EL PERRO DEL HORTELANOA
- FRIDA BEAUTIFUL PUB
- GASTRO IRUÑA
- KAHLO COFFEE & BAR
- LA TRATTORIA DI PAOLO
- RESTAURANTE CEPAS
- TELEPIZZA
Arcos:
- 100 MONTADITOS
- BAR LA BODEGUILLA DE LA SACRISTIA
- HOTEL MESÓN DE LA MOLINER
- HOTEL RESTAURANTE EL LAGO
- ZINDICATO TAPAS
Barbate:
- TELEPIZZA
Benalup:
- RESTAURANTE CASA PEPE
Benaocaz:
- RESTAURANTE EL PARRAL
Chiclana:
- ATENAS PLAYA
- ATRIPICO
- BISTROT LA GALETTE
- BOCA CHICA
- BUFFALO PINK
- BURGUER C&C
- CASTILLA TODO TAPAS
- CHIRINGUITO BONGO
- COCO NOVO BEACH
- CORREVEIDILE
- EL CUARTEL DEL MAR
- EL PALENQUE CHICLANA
- EL RELÍO
- FENG SHUI
- FOGON DE MARIANA
- GRISALLA
- HORMAZA 19
- JERO'S BURGUER
- LA CASA DEL FARERO
- LA EMBAJADA
- LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA
- LA MEDINA DE TETUAN
- MARISCOS CASTILLA
- MÁS QUE BURGUER
- MENDARO CAFÉ Y COPAS
- NOMADAS GRILLA
- PIZZERIA / TRATTORIA DI PIERO
- RESTAURANTE CLUB LA BARROSA
- RESTAURANTE EL FARITO
- RESTAURANTE MAMALUPE
- RESTAURANTE PAZO DE IRIA
- SUSHIPANDA
- TELEPIZZA
- VENTA CASTILLA
- VIDA PADRE
- Chipiona:
- BAR LA OLA
- PIZZERIA AVENIDA
- RESTAURANTE EL FARO DE CHIPION
- TELEPIZZA
- Conil:
- BAR EL PUNTO DE ENCUENTRO
- CERVECERIA ESPARTE
- CREPERÍA - CAFETERÍA FLOR DE MANUKA
- LA BARRA DE ROSARIO
- SUSHIPANDA
- TELEPIZZA
Cádiz:
- AJOLÁ
- ALMANAQUE CASA DE COMIDAS
- ANCÁ LIDIA
- ANTIPODA
- APLOMO
- ARCHIVO DE INDIAS
- ARREBOL
- ARSENIO MANILA
- ASADOR DE POLLOS Y CHURROS NICO
- ASADOR PUNTAPARRILLA
- ATÍPICO MULTIBAR
- BAJAMAR
- BAR DUCA
- BAR EL TROMPETA
- BAR GALLEGO
- BAR LA CASAPUERTA
- BAR LA ESTRELLA
- BAR LA MEZQUITA
- BAR LA OLA
- BAR RESTAURANTE MARI Y JOSE
- BAR SAJA RIVER
- BAR SANTO TOMÁS
- BAR SOLANO
- BAR TITO
- BAR/CAFETERIA DESTINO
- BARE NOSTRUM
- BEBO LOS VIENTOS
- BOKALLENA
- BRASERIA ARTE SERRANO
- CAFÉ BAR PARISIEN
- CAFETERIA LOS LUNARES
- CALAMAR MULTIBAR
- CALESA
- CANDILAZO
- CAPRICCIO RESTAURANTE ITALIANO
- CASA ANGELITA
- CASA RAFAEL VINOS Y TAPAS
- CERVECERÍA LA BARRA
- CHARLOTTE
- CHARLOTTE PASEO MARÍTIMO
- CHIRINGUITO BEACH CLUB POTITO
- CHIRINGUITO POTITO
- CHIRINGUITO TIRABUZON
- CHIRINGUITO TUNA BEACH
- CICLO
- CUBAGUA
- DOLCE VITA
- DONPANES CAFETERÍA
- EL ALJIBE GADITANO
- EL ARBOL
- EL CHICUCO
- EL FOGÓN DE MARIANA
- EL GARBANZO NEGRO
- EL GATO JAZZ CÁDIZ
- EL PELICANO MUSICAFE
- EL RINCÓN DE CARMEN
- EL RINCON DE SILVIA
- EL RINCON DEL SUR
- EL SERRALLO
- EL TASCON
- EL TINTE SUPERBAR
- EL TORO DE CAYETANO
- EL TORO DE SACRAMENTO
- EL VIAJERO DEL MERKAO
- FENG SHUI STREET
- FLAMENCO PIZZA & BEER
- FOGON DE MARIANA
- GADISUSHI
- GASTROLÓGICO
- GRANJA SANTA ANA
- INFARINA
- ITS DIFFERENT
- KASERON MULTIBAR
- LA ATREVIDA
- LA CARNICERÍA DE CÁDIZ
- LA CHANCHA Y LOS 20
- LA CLAVE DE SAN PEDRO
- LA CURIOSIDAD DE MAURO BARREIRO
- LA DESPENSA
- LA ISLETA DE LA VIÑA
- LA LECTORA CAFE LITERARIO
- LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA
- LA MAREA
- LA MIRILLAPLAZA
- LA OVEJA NEGRA
- LA TAPERÍA DE LULA
- LA TAPERIA DEL PASEO
- LA TOSTADORA
- LA VACA ATADA
- LA VEGANESA
- LA VERMUTERIAA
- LISTÁN WINETASCA
- MAISON DORÉE
- MAMMA PRONTO
- MARAMA
- MARAMBAY
- MARIA LA BRASA
- MARRUZELLA C
- MARTONELA
- MÁS QUE LA CRESTA
- MAU MAU BISTRORIENTAL
- MEDITERRÁNEO
- MESON CASA ANTONIOC
- MESON DE LAS AMERICAS
- MESON RESTAURANTE CUMBRES MAYORES
- MIMU
- MOANA BEAC BAR - RESTAURANT
- MUSALIMA
- NAHU BEACH
- NEBULA GASTROBAR
- NICANOR
- NINO'S COLUMELA
- OFFSIDEC
- OH LA LÁ!
- ON EGIN
- PANDOROC
- PERIQUITO
- PEZ GALLO CERVECERIA
- COME BEBE Y CALLA
- POMODORO
- RESTAURANTE ALAMAR
- RESTAURANTE ARROCERIA LA PEPA
- RESTAURANTE ATXURI
- RESTAURANTE BALANDRO
- RESTAURANTE BARLOVENTO
- RESTAURANTE BONGÓ
- RESTAURANTE CAFÉ ROYALTY
- RESTAURANTE CODIGO DE BARRA
- RESTAURANTE CONTRASEÑA
- RESTAURANTE LA BODEGA
- RESTAURANTE LA MARMITA
- RESTAURANTE LA VENDIMIA
- RESTAURANTE LAS CORTES
- RESTAURANTE SALICORNIA
- RESTAURANTE SONÁMBULO
- RESTAURANTE ZONA FRANCA
- ROLLIN'ROCK PUB
- SABORES DE CADIZ
- SALÓN DE COPAS-CAFE "MINAFIVE"
- SAN FRANCISCO UNO
- SAPO NEGRO
- SAVAGE BAR
- SAYONARA SUSHI
- SERENDIPIA SALA DE ESPECTÁCULOS
- SIEMPRE DI VINO
- SUSHI PANDA
- TABERNA DON JOSE
- TABERNA IGUANA
- TABERNA LA CARBONERA
- TABERNA NUEVA HISPANIOLA
- TALENTO COCTEL BAR
- TAPERÍA CAFETERÍA CASA MURGA
- TAPERÍA D´CORTES
- TAPERIA EL PLAZA
- TAPERIA LA MARMITA
- TAPERIA LIBERTAD TREZE
- TATAKI
- TELEPIZZA
- TEMPUS FUGIT
- THE CABIN
- THE GOLDEN MONKEY
- TRACAPLAYA
- TRADICIONARIUS
- TRASVERSAL
- TUK TUK NOODLES
- VENTORRILLO EL CHATO
- VILLANOS BISTRO CNALLA
- VINOS Y TAPAS SUR
- WASA PASARRATOS BAR
- WOODSTOCK BAR
- YIYI'S
El Bosque:
- CAFÉ-PUB ANDALUCÍA
El Puerto:
- AMAROLA
- ASADOR FREIDOR SANJUAN
- BAR EL JUNCAL
- BAR LA ABADIA
- BASKIN ROBBINS
- CANTINA PUERTO MEXICO
- CASA PEPE PUERTO SHERRY
- CREFONDUE
- DESTRAZA
- DHOMA
- EL LAUL
- EN LO DE ESTER
- FOSTER´S HOLLYWOOD
- GASTROBAR ROCK CAFE
- HELADERIA DA MASSIMO
- HIPPIE
- JARDÍN BY TK3
- KYOTO SUSHI BAR
- LA BODEGUILLA DEL BAR JAMÓN
- LA BUENA VIDA
- LA ESCALERA DE TAPAS
- LA ESQUINITA
- LA HERRERIA
- LA MICAELA RESTAURANTE
- LOS MAERA
- LOS PEPE DE LOLA
- MALVALOCA
- MATAMBRE TAKE AWAY
- MAXTUR BAR
- MEOLLO BAR RESTAURANTE
- PEZ LIMÓN
- PIPARRA "BRASAS & VINOS"
- PIRRIAQUE PADEL
- PIZZA DA´GERRY
- PIZZERIA BLANCA PALOMA
- PIZZERIA MARIAREGINA
- POMODORO VALDELAGRANAP
- PUB KARAOKE EL ALQUIMISTAPA U
- QUILLA LAS REDES
- RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO
- RESTAURANTE LA PESCADERÍA
- RESTAURANTE LOS PORTALES
- RESTAURANTE PUERTO ESCONDIDO
- RESTAURANTE RAME
- RESTAURANTE TATUXA'A
- ROMERIJO
- SUSHIPANDA
- TABERNA LA MEZQUITA
- TASCA MATUTE
- TELEPIZZA
- THE CABIN PUERTO - LA CABAÑAHIJUELA DEL TIO GILITO
- THE SURF HOUSE CAFE TAKE AWAY
- TK3 BEACH BAR
Jerez:
- ALBUR CERVECERÍA
- ALFREDO CAFE COPAS
- ALMACENITO RESTAURANTE
- BAMBU RESTAURANTE
- BAR LA CRUZ BLANCA
- CASA PEPA
- CERVECERÍA GORILA
- CON BULLI
- EL CHILE HABANERO
- EL ESCONDITE
- FLANAGAN BURGER
- FOGON DE MARIANA
- FOSTER´S HOLLYWOOD
- FREIDURIA SANTIAGO
- HONTORIA GARDEN
- KINOS BBQ
- LA ANTIGUA CRUZ BLANCA
- LA ANTIGUA CRUZ BLANCA
- LA BODEGA DEL LUPULO
- LA EMBAJADA
- LA LEYENDA
- LA TARTERIA JEREZ
- LALOMANU
- LOS DOS DEDITOS
- LOS MONOS
- MARISQUERÍA GRAN AVENIDA
- MARISQUERIA LA MARINA
- MARQUESITOS RESTAURANTE
- MARRUZELLA
- MASA MADRE
- PIZZERÍA LA ROMA
- PIZZERIA SUR
- QUINCE ARROBAS
- RESTAURANTE ALBORES
- RESTAURANTE CHIQUI
- RESTAURANTE CUCHARA DE PALOCA
- RESTAURANTE LA SOLERA
- RESTAURANTE LA TASCA
- RESTAURANTE SONQO PERUANO
- RONEO BAR&RESTAURANTE
- ROSTICCERIA
- SALSA CHIPS
- SUSHIPANDA
- TABANCO EL PASAJE
- TABANCO LA REJA
- TABANCO LAS BANDERILLAS
- TABERNA ARENAL
- TUK TUK NOODLES
Jimena:
- EL PASEO
La Línea:
- D'MARES
- DOMINO'S PIZZA
- LA CHIMENEA
- LA GORGO CAFÉ Y LIBROS
- MESÓN LA SERRANA
- MESÓN LA TABERNA
- MOLLY BLOOM´S
- PEOPLE
- PUB CHOCOLATT
- Los Barrios:
- ASADOR CITY WOK
- MESON EL COPO
- RESTAURANTE WILLY
- TELEPIZZA LAS MARISMAS
Medina:
- LA FÁBRICA
Paterna:
- CERVECERÍA CAFETERIA Y BOCATERIA LAS REDES
Prado del Rey:
- CERVECERÍA LA BODEGA
- MELODI
- TASCA CANAYA
Puerto Real:
- BAR PUERTA REAL
- EL CABALLO DE MAR
- GASTROBAR SACRANA
- GOLDEN GRILL WILD WILD BURGER
- HOTEL EL CABALLO NEGRO
- LA GINTONERÍA ZONA CERO
- PANORAMA CAFÉ COPAS
- TELEPIZZA
- THE LONDON BURGER
Rota:
- BAR MERCADO CENTRAL
- EL PEREJIL URBAN GRILL
- LA CALABAZA MECÁNICA
- LA GAVIOTAA
- LITTLEJOHN BURGERS
- PIZZERIA GALLEGOC
- SHANZA III INDIAN RESTAURANT
- TABERNA "NO NI NÁ"
- UTOPÍA
San Fernando:
- ABA
- CAFETERÍA CERVECERÍA LA RULETA
- CASA LA TITI
- DONPANES
- EL BODEGON ANDALUCIA
- FOGON DE MARIANA
- HELADERÍA CAFETERÍA LIMALIMÓN
- LA CETERILLA
- LA DELICCIA COFFEE
- LA FIEERA
- LA PAJERETA
- LITO´S CORNER
- MARIQUERIA 3 X 5
- MÜLLENBAR
- PIZZERIA MONTJUIC
- PIZZERIA NONETTO
- REFUGIO PEPE VALERO
- SUSHIPANDA
- TELEPIZZA
- TIENDA GOURMET DIEZVINOS
- VENTA DE VARGAS
- VENTA LOS TARANTOS
- ZAFFERANO PIZZERIA RISTORANTE
San José del Valle:
- CAFETERÍA "EL CALLEJÓN"
San Roque:
- CORTIJO LOS CANOS
- SAL VERDE
Sanlúcar:
- LA GULA A&C RESTAURANTE
- LUMIÈRE
- RESTAURANTE LA CAMPANA
- RESTAURANTE PUERTA DE LA VICTORIA
- TELEPIZZA
Tarifa:
- LA ESPUMA
- STOKEDSURFBAR
Ubrique:
- TELEPIZZA
Villamartín:
- RESTAURANTE ALMA
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