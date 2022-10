Los bonos de Cádiz Vale Más de Diputación ya se han terminado

Los vales activados para la campaña del programa Cádiz Vale Más dedicada al fomento del consumo en negocios hosteleros de la provincia gaditana ya se han terminado de cara a estos estos primeros diez días, tras una mañana con incidencias en la plataforma.

A las 12.00 se activaron estos bonos y los usuarios no han tenido nada fácil conseguirlos, pues durante varias horas ha sido prácticamente imposible lograrlo debido a las miles de solicitudes que han confluido en la plataforma, según fuentes de la Diputación de Cádiz. Tanto es así, que en un total de cuatro horas se han descargado los 92.350 bonos disponibles por parte de 18.470 personas usuarias. La demanda ha sido abrumadora, como así acreditan los 27.827 usuarios que se han registrado en la plataforma. Ya son casi 400 los establecimientos de 25 municipios que se han adherido a esta iniciativa de la Diputación de Cádiz, entre restaurantes, cafeterías, bares, pubs así como heladerías y chocolaterías

Así, tras la puesta en marcha de la primera campaña destinada al comercio, acaba de arrancar el de la hostelería, secundando el éxito del pasado año. El aspecto sustancial de esta iniciativa es la emisión de vales de 10 euros que se pueden canjear, por cada 20 euros de consumo, en las empresas adheridas. Se pueden descargar 5 vales de 10 euros por persona.

Los bonos son acumulables, es decir, se pueden agrupar los de familiares o amigos en una misma compra. El establecimiento valida los bonos descargados en los teléfonos móviles de los consumidores mediante la lectura de sus códigos QR y alfanumérico; la validez de la operación se verifica de inmediato en la plataforma de la campaña. El importe efectivo de lo consumido, una vez deducidos los vales, se abona mediante tarjeta.

Los vales se deben canjear en un plazo de diez días naturales desde su expedición y los que no se utilicen volverán a ser emitidos desde la plataforma. El usuario que no canjee sus vales, y por tanto caduquen, no podrá descargar nuevos bonos.

Cada establecimiento hostelero podrá canjear un máximo de 800 vales; es decir, hasta 8.000 euros financiados por los bonos de Diputación. Desde la plataforma de www.cadizvalemas.com cada negocio y consumidor podrá comprobar su evolución: si el saldo del bar, restaurante, cafetería o pub se sitúa por encima de los 1.000 euros se identificará mediante un semáforo en verde; si el saldo desciende de los 1.000 euros el semáforo pasa al naranja; y el saldo agotado, y que por tanto impide el canje de vales, se notifica mediante un semáforo en rojo.

Diputación destina dos millones de euros a la nueva edición de Cádiz Vale Más: un millón para la campaña destinada a los comercios –ya clausurada- y otro millón para el sector de la hostelería. Las Cámaras de Comercio de la provincia de Cádiz intervienen asumiendo la asistencia técnica, con la implicación de Fedeco y Horeca. Los establecimientos comerciales sumaron ventas de más de dos millones de euros (2.081.737 euros) gracias al incentivo de los 91.371 vales canjeados en las ventas registradas y financiados por la institución provincial.

Diputación ha habilitado varios teléfonos de resolución de incidencias, operativos de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Son los siguientes: 644760737 / 644645941 / 673404806.