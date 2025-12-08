Esta es la ayuda que pueden pedir todos los nacidos entre 1960 y 2002 y que puede ascender hasta los 1.595 euros

La economía actual impide que muchas familias lleguen a final de mes y es que el nivel de vida cada vez está más alto y los sueldos se mantienen estancados. Por esta razón, el Gobierno instaruó el Ingreso Mínimo Vital en 2020, para poder ayudar a todos los hogares a tener unos ingresos mínimos que les permitan dejar de estar en riesgo de exclusión y pobreza.

Actualmente las personas que han nacido entre 1960 y 2002, es decir, con edades ahora entre los 23 y los 65 años, pueden solicitar la prestación con la condición de que deben cumplir con los requisitos impuestos. Incluso, aquellas personas que tengan entre 18 y 22 años también podrán solicitarlo de manera excpcional si han estado bajo la tutela en centro de protección de menores.

Algunos de los solicitantes pueden llegar a obtener una ayuda de hasta 1.595 euros mensuales, esto dependerá de su situación familiar y económica.

¿Quiénes pueden optar al Ingreso Mínimo Vital?

Estos son algunos de los requisitos básicos que deben cumplir quienes quieran solicitar esta ayuda:

Tener residencia legal y efectiva en España durante al menos el último año.

durante al menos el último año. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica : los ingresos y el patrimonio de la persona que lo solicita y de su unidad de convivencia deben estar por debajo de los umbrales que marca la normativa. Aquí no se incluye la vivienda habitua l.

: los ingresos y el patrimonio de la persona que lo solicita y de su unidad de convivencia deben estar por debajo de los umbrales que marca la normativa. l. Haber agotado las prestaciones a las que se pueda tener acceso , aquí no se computan los subsidios por desempleo del SEPE, ni los salarios sociales o rentas mínimas de inserción.

, aquí no se computan los subsidios por desempleo del SEPE, ni los salarios sociales o rentas mínimas de inserción. Si se vive de forma independiente, en algunos casos deberá acreditarse un periodo mínimo de vida autónoma, al menos durante los últimos tres años.

¿Cuánto se puede cobrar?

La cuantía del IMV varía según la composición del hogar y las circunstancias personales. Para 2025, la base mínima para un adulto viviendo solo es de 658,81 euros al mes.

Si hay más miembros en la unidad familiar o son familias monoparentales la ayuda puede aumentar de manera significativa. En algunos casos, se aproxima o llega al tope de 1.493,33 euros. Será la administración la que estime el dinero que percibirá la unidad familiar una vez que se hayan sometido a todas las preguntas que hay que realizar a la hora de presentar la solicitud de esta ayuda.

Así se puede solicitar paso a paso la ayuda