Aurelio Rojas, cardiólogo: "Estas son las tres mejores frutas para comer por la noche"

Dormir bien empieza mucho antes de apagar la luz. La elección de los alimentos en las últimas horas del día puede marcar la diferencia entre un descanso profundo o una noche llena de despertares. Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, que ha compartido en sus redes sociales cuáles son, según la evidencia científica, las frutas más recomendables para comer por la noche sin alterar la glucosa ni perjudicar el sueño.

El especialista insiste en una idea que cada vez gana más peso entre médicos y nutricionistas: mantener estable el metabolismo nocturno ayuda a lograr un descanso reparador, mejora la regulación hormonal y contribuye directamente a la salud cardiovascular. Porque dormir bien no solo influye en el cansancio del día siguiente. También protege el corazón.

La importancia de no alterar la glucosa antes de dormir

Uno de los errores más frecuentes, explica el cardiólogo, es consumir alimentos que generan picos de azúcar antes de dormir. Cuando la glucosa y la insulina aumentan en exceso durante la noche, el organismo permanece más activo y el sueño pierde calidad.

El objetivo, por tanto, no es evitar la fruta, sino elegir aquellas opciones que favorezcan la saciedad y mantengan una respuesta glucémica estable mientras el cuerpo entra en fase de recuperación. En ese contexto, Rojas señala tres frutas concretas que destacan por su impacto positivo en el descanso y en el equilibrio metabólico nocturno.

El kiwi: pequeño, pero clave para dormir mejor

El kiwi encabeza la lista por sus propiedades nutricionales y su relación con la calidad del sueño: "el kiwi que tiene altísimos niveles de vitamina C, un contenido relevante en precursores de serotonina y un índice glucémico muy bajo; por eso, en estudios clínicos, se ha asociado a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de mejoría de nuestro sistema inmune y ya sabes de las bacterias de nuestro intestino: la microbiota".

Su perfil nutricional favorece la producción de sustancias relacionadas con la relajación y ayuda a mantener la estabilidad metabólica durante la noche, algo especialmente importante para quienes sufren despertares frecuentes.

Frutos rojos: antioxidantes que trabajan mientras duermes

Los frutos rojos, y especialmente los arándanos, son la segunda recomendación del especialista por su efecto antiinflamatorio y cardioprotector: "frutos rojos y en específico los arándanos, que son ricos en polifenoles con efecto antiinflamatorio que protegen nuestro corazón, no generan picos de glucosa, ni activan el sistema nervioso por la noche".

Su riqueza en antioxidantes contribuye a crear un entorno metabólico más estable durante el descanso, favoreciendo procesos de reparación celular que se activan mientras dormimos.

La manzana: saciedad nocturna sin interferir en el sueño

La tercera opción es una fruta cotidiana, accesible y fácil de incorporar a la rutina diaria: la manzana. "preferiblemente bien lavada con piel. Aporta pectina, una fibra soluble que enlentece la digestión y mejora la saciedad, sin interferir en el sueño, con lo cual vas a descansar mejor y, al levantarte, piel con mucha menos hambre".

La fibra soluble ayuda a evitar el hambre nocturna y mantiene niveles energéticos más estables hasta la mañana siguiente, reduciendo la necesidad de picar entre horas.

El truco nutricional: fruta + kéfir

Aurelio Rojas añade una recomendación práctica para potenciar sus beneficios: combinarla con kéfir natural. Según explica en su publicación, aporta proteína y grasa, ralentizando la absorción del azúcar; mejora la respuesta glucémica nocturna; incluye probióticos que favorecen el eje intestino–cerebro; y puede ayudar a conseguir un sueño más estable.

La propuesta más sencilla es un bol pequeño de kéfir (100 ml) acompañado de kiwi o frutos rojos, evitando añadir miel. También se pueden incluir nueces o semillas de lino. El cardiólogo recuerda que, aunque el kéfir suele tolerarse mejor que otros lácteos, no es apto para todo el mundo y puede sustituirse por yogur natural sin lactosa si existe intolerancia.