Aurelio Rojas, cardiólogo: "El ibuprofeno es uno de los peores medicamentos para el corazón"

El ibuprofeno, uno de los antiinflamatorios más utilizados en todo el mundo, puede representar un riesgo significativo para la salud cardiovascular si no se usa con precaución. Según Aurelio Rojas, cardiólogo, este medicamento es "uno de los peores para el corazón”" y su consumo indiscriminado puede desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca.

El especialista explica que, aunque el ibuprofeno es eficaz para aliviar el dolor y la inflamación, su uso puede elevar la presión arterial y generar sobrecarga en el sistema cardiovascular. "Si ya estás tomando ibuprofeno, cuida tu hidratación, tu tensión y evita esfuerzos físicos intensos", advierte Rojas, insistiendo en que el tiempo y la dosis mínima posible son claves para reducir riesgos.

Riesgos asociados al ibuprofeno

El consumo frecuente de ibuprofeno puede alterar la función renal y aumentar la presión arterial, lo que repercute directamente sobre el corazón. También aumenta la probabilidad de sufrir trombos, infartos e ictus. Además, su combinación con alcohol u otros antiinflamatorios incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares y digestivas. Por ello, Rojas recomienda evitar este tipo de combinaciones y prestar atención a posibles interacciones con otros fármacos, como aspirina o anticoagulantes.

Cómo proteger el corazón si se toma ibuprofeno

Para quienes no pueden evitar su uso, Rojas ofrece una serie de consejos prácticos:

Hidratación adecuada: Beber suficiente agua protege los riñones y ayuda a mantener la tensión más estable. Control frecuente de la presión arterial: Revisarla a menudo, sobre todo en personas hipertensas. Evitar el deporte intenso: Durante los días de consumo, es preferible sustituir ejercicios de alta intensidad por actividad ligera, como caminar. “Se acabó eso de me duele la rodilla, ibuprofeno y a correr”, comenta Rojas. No combinar con alcohol ni otros AINEs: La combinación aumenta significativamente los riesgos cardiovasculares y digestivos. Tomarlo después de comer: Esto reduce el daño gástrico y el estrés sistémico. Informar al médico sobre otros medicamentos: Especialmente si se toman anticoagulantes, aspirina o si existe insuficiencia cardíaca.

Rojas insiste en que el ibuprofeno no debe considerarse un medicamento inocuo. Aunque pueda parecer un remedio común para dolores ocasionales, su impacto sobre el corazón puede ser serio si se abusa de él o se combina de manera incorrecta. "Cuanto menos tiempo y dosis, mejor para tu corazón", concluye.

Los expertos recomiendan evaluar alternativas, como paracetamol en casos de dolor leve o medidas físicas como frío local o reposo, siempre bajo supervisión médica. En definitiva, el ibuprofeno sigue siendo útil, pero su seguridad depende de un uso responsable y consciente de los riesgos que implica para la salud cardiovascular.