Aurelio Rojas, cardiólogo: "Estas son las señales para detectar si tienes colesterol genético alto"

El colesterol alto es una de las grandes preocupaciones de salud en la sociedad actual, pero existe una variante poco conocida y especialmente peligrosa: la hipercolesterolemia familiar, un trastorno genético que multiplica el riesgo cardiovascular. El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en Instagram como @doctorrojas, ha publicado un vídeo en el que explica de manera clara cuáles son las señales físicas que pueden alertar de esta condición. Su mensaje es directo: "La mayoría de las personas que tienen colesterol genético no lo saben… hasta que ya es demasiado tarde".

Señales visibles que pueden dar la voz de alarma

Según Rojas, la primera pista puede estar en los ojos. "Lo primero que hay que mirar es la parte interna de los párpados. Si aparecen unos pequeños bultitos amarillentos, llamados xantelasmas, pueden ser una señal de colesterol alto de origen genético", detalla el especialista.

El segundo signo también se encuentra en la mirada: "Hay que fijarse en el iris y comprobar si existe un anillo grisáceo alrededor, conocido como arco corneal. Este suele ser habitual en personas mayores, pero no debería aparecer en menores de 50 años. Si lo hace, es una alerta clara", subraya.

La tercera comprobación requiere mirar otras zonas del cuerpo. El cardiólogo explica que los xantomas, pequeños nódulos duros en tendones, pueden aparecer en lugares como el tendón de Aquiles, los codos o los nudillos. "Son depósitos de colesterol que se acumulan en los tejidos y que deben ser revisados por un especialista", añade.

Una condición genética, no alimentaria

La hipercolesterolemia familiar es un problema hereditario. No depende de una dieta poco saludable, sino de la genética. Por eso, una persona joven, con hábitos de vida sanos, puede sufrir un infarto precoz si no ha sido diagnosticada. “El riesgo no está en lo que comes, sino en lo que has heredado”, advierte Rojas en su vídeo.

Este detalle es clave porque muchas personas asocian el colesterol elevado únicamente con la alimentación o la falta de ejercicio, cuando en realidad en estos casos la causa está en los genes.

Qué hacer si reconoces los signos

El especialista plantea una hoja de ruta clara para quienes sospechen que pueden estar en riesgo:

Consulta médica inmediata. Lo primero es acudir al médico de familia o a un cardiólogo especializado en riesgo cardiovascular. Analítica completa. No basta con medir el colesterol total. La prueba debe incluir LDL (colesterol malo), HDL (colesterol bueno), triglicéridos, ApoB, ApoA1 y Lp(a), este último especialmente relevante si hay antecedentes familiares de infartos tempranos. Historial familiar. Infartos antes de los 55 años en hombres o de los 65 en mujeres son una pista clave que puede confirmar la sospecha de hipercolesterolemia familiar.

Una llamada a la prevención

El mensaje de Aurelio Rojas es contundente: la detección temprana puede salvar vidas. Muchas personas desconocen que portan esta condición hasta que sufren un evento cardiovascular grave. De ahí la importancia de prestar atención a las señales físicas, conocer los antecedentes familiares y realizar analíticas específicas.

El cardiólogo insiste en que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado —que puede incluir fármacos para reducir el colesterol LDL— permiten controlar el riesgo y evitar complicaciones.