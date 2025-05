Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la fibromialgia: "no es un invento. No se cura con ánimo ni con una tila"

Cada 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica, una fecha avalada por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar una enfermedad que afecta a entre el 3 y el 6% de la población mundial. Esta cita se conmemora en el recuerdo de Florence Nightingale, una enfermera que, a los 35 años, sufrió esta enfermedad que la mantuvo postrada en la cama durante 50 años.

Por este motivo, el cardiólogo Aurelio Rojas ha usado sus redes sociales (en Instagram cuenta con más de 400.000 seguidores) para servir altavoz a todas aquellas personas que "cargan con dolor crónico, fatiga extrema e insomnio...sin se creídas, sin diagnóstico y sin apoyo real". "Como médico, sé que el dolor invisible también enferma al corazón" ha puntualizado @dostorrojass sobre la fibromialgia, una afección crónica de larga duración que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas y que actualmente no tiene cura aunque sí tratamientos que alivian sus efectos.

Rojas también pone la lupa con su publicación en la incomprensión que pueden llegar a sufrir estos pacientes, precisamente por ser un dolor que no se aprecia en el exterior. "La fibromialgia no se ve pero se sufre" indica por lo que las típicas frases de "te lo estás inventando, ponle ganas o tómate una tila" no sirven de nada para estas personas. "Escuchar también es tratar", concluye.

Fibromialgia, la enfermedad incomprendida

La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la OMS hace ya casi 30 años y, a pesar de ello, los afectados, en su mayoría mujeres, se siguen sintiendo incomprendidos e incluso estigmatizados. En España se estima que la sufren más de 900.000 personas y padecen sobre todo dolor músculo-esquelético generalizado y fatiga, y otros muchos síntomas como trastornos digestivos, del sueño, depresión y ansiedad. Debido a que su sintomatología difusa es una enfermedad difícil de diagnosticar. Su diagnóstico suele llegar entre la segunda y la cuarta década de la vida. Su causa sigue siendo desconocida, pero en cualquier caso, sus repercusiones familiares y sociales son muy importantes, es muy incapacitante y provoca un alto absentismo laboral.

Aunque no hay una prueba específica para diagnosticarla –como una analítica de sangre en la que se detecta el colesterol o la diabetes–, los reumatólogos aplican una escala en la que miden una serie de puntos dolorosos. Se entiende que una persona padece fibromialgia cuando tiene un dolor de más de tres meses –sin otra causa patológica– en 11 de esos puntos llamados gatillo.

No existe una cura para la fibromialgia por lo que el tratamiento se centra en aliviar sus síntomas. La atenuación de los síntomas por lo general viene de la mano de una combinación de medicamentos, cambios en el estilo de vida, terapia y tratamientos complementarios pero teniendo en cuenta el paciente que es una enfermedad que cursa por brotes, es decir, que si hay un exceso de esfuerzo en algún momento, se termina 'pagando' en los días siguientes con cansancio extremo y dolor.