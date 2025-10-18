Una aspirante alemana a 'La Voz' se confiesa enamorada de Cádiz: "la gente es tan abierta y simpática..."

Aunque en el caso de la física y el magnetismo es una realidad eso de que los polos opuestos se atraen, en el caso de las relaciones humanas es un mito que muchas veces no tiene por qué cumplirse. Aunque no es menos cierto que puede llegar a atraernos aquello que es distinto a nosotros o que percibimos como algo complementario. Esto hace que sea hasta cierto punto normal que nos fascinen aspectos o comportamientos de otras personas que no son similares a los nuestros. Una apreciación que puede extrapolarse a muchas situaciones, como la de ciudadanos que se sientan atraídos por localidades que nada tienen que ver con su lugar de residencia.

Y en esas diferencias entre su Alemania natal y Cádiz ha encontrado una aspirante al concurso ‘La Voz’ razones de sobra para enamorarse de La Tacita. "¿Qué has encontrado en Cádiz que no haya en Alemania?", le preguntó de manera directa Mika, uno de los 'coaches' que participa este año en la edición del 'talent' de Antena3. "He encontrado la playa y sobre todo a la gente, que es tan abierta y simpática, y que no te juzgan por nada. Eso es algo que estoy disfrutando muchísimo", una respuesta sencilla y directa que dejó sin palabras a Malú pero que puso un 'maravilloso' en los labios de Pablo López, un Pablo López hay que recordar, también manifiesto enamorado de la provincia y que recientemente celebró en Alcalá del Valle su boda con Laura Rubio.

La respuesta de Sohpia, la 'talent' alemana que habla maravillas de Cádiz, ha provocado un aplauso unánime en la cuenta de TikTok del programa, donde se difundió el vídeo. "Viva Cádiz" y "en Cádiz hay que morir" son algunas de las respuestas que han ofrecido los usuarios de la red social china, algunos de los cuales se han mostrado emocionados por lo que supone leer un reconocimiento de este tipo cuando una se encuentra fuera de su tierra.

El paso de Sophia por 'La Voz'

La joven alemana se subió al escenario de 'La Voz' para interpretar 'Waiting room', de Phoebe Bridgers, una canción íntima que se adaptaba como un guante a su tono de voz, dulce y delicado. Su actuación mantuvo en vilo a sus acompañantes y a Eva González, conductora del programa, porque no fue hasta el último minuto que Mika pulsó el botón para girar su sillón e incorporarla a su equipo.