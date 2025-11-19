La sorprendente aparición de un lince ibérico blanco, una especie inédita

El lince ibérico es uno de los felinos que más impacta ver debido a que su población no es demasiado grande, aunque con el paso del tiempo ha ido creciendo en la Península Ibérica. No obstante, todos los expertos y aficionados están acostumbrados a ver a un felino con un pelaje pardo o grisáceo y manchas oscuras, pero todo ha cambiado cuando ha aparecido un ejemplar de lince ibérico completamente blanco, una rareza genética prácticamente inédita en la especie.

El hallazgo ha sido a través de un fotógrafo en la zona de Jaén. Este hecho se considera histórico por quienes siguen la evolución de la especie. El fotógrafo comenzó hace meses a trasterar una zona sin pensar que lo que encontraría en su cámara fuera algo tan extraordinario.

Un descubrimiento que empezó por una imagen imposible

Ángel Hidalgo encontró una silueta blanca que no lograba identificar. "Observé algo que no podía creer", escribió en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la secuencia del momento. Aquella figura luminosa encendió una obsesión: confirmar con sus propios ojos que lo que había captado la cámara era real.

Desde entonces dedicó todo su tiempo libre a recorrer ese mismo entorno. Horas, días y semanas de caminatas sin rastro del animal, con momentos de frustración en los que incluso estuvo cerca de abandonar. Pero la insistencia acabó teniendo recompensa tras una noche de lluvia.

Un encuentro cara a cara con un lince blanco

El fotógrafo cuenta en su cuenta de Instagram relata cómo fue su encuentro cara a cara con este ejemplar de lince ibérico blanco. Incrédulo vioante sí, unejemplar úncio de lince ibérico con una pelaje invernal tan luminoso y que se le quedó mirando con "esos ojos penetrantes", afirma Hidalgo en su publicación.

"Aquel encuentro fue inolvidable. No podía creer lo que estaba viendo", explicó. El fotógrafo describe el momento como uno de los más importantes de su vida naturalista, un instante que le hizo reflexionar sobre el valor de la conservación y el privilegio de observar a un animal así en plena libertad.

Lo extraordinario dentro de una especie protegida

El lince ibérico ha dejado de ser una especie en peligro de extinción, no obstante sigue siendo vulnerable aunque su población ha crecido de forma significativa en la última década. Andalucía concentra el mayor número de ejemplares y también algunas de las subpoblaciones más estables. Sin embargo, el registro de un lince blanco es prácticamente inaudito.

Los expertos han descartado que pueda ser un caso de albinismo o leucismo. Aunque ya se habían documentado casos muy puntuales de individuos con manchas más claras, un ejemplar totalmente blanco es extremadamente raro.

El fotógrafo que ha podido capturar la imagen de este felino completamente blanco ha querido reflexionar acerca de la importancia de la conservación del entorno. "Ojalá esta historia inspire a proteger la belleza natural que nos rodea".