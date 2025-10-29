Ángela Fernández, psicóloga: "Dejemos de justificarlo todo a través de las heridas emocionales y los traumas"

El trauma o las heridas del pasado como forma de justificar los malos actos. Un error en el que se cae muchas veces para tapar conductas poco sanas. Esto es algo común, según la psicóloga Ángela Fernández. La experta, en un vídeo viral, solicita que se deje de excusar personas con comportamientos tóxicos a través de las posibles secuelas del pasado. Pues entiende que, en muchos casos, son "traumas" inexistentes o sobredimensionados para no rendir cuentas de malos actos.

"No todo es trauma, no todo son heridas emocionales, no todo es apego ansioso. A veces es simplemente falta de educación", asegura Ángela Fernández en el inicio del vídeo. Acto seguido enumera otros motivos tales como la falta de madurez emocional, el egoísmo o la incapacidad de "mirar más allá del ombligo". La psicóloga pone en duda que todas las personas con comportamientos fallidos tengan un trauma de verdad, como intentan hacer ver. "A lo mejor es que son malas personas", dice de manera tajante.

"Hay cosas que no vienen de heridas del pasado, ni de un sistema nervioso desregulado, vienen de una costumbre de actuar sin pensar en los demás y de la comodidad de no responsabilizarse", sentencia. Según esta psicóloga, las personas que actúan de ese modo se aprovechan de las otras que siempre están dispuestas a entender y justificar la conducta de aquellos que actúan de una manera más individualista. "Últimamente todo tiene nombre clínico, explicación psicológica pero esto no puede justificarlo todo", sostiene.

Ángela Fernández llama a aceptar que hay situaciones y comportamientos que están mal sin tener que buscarles más explicación. "A veces estás con alguien que no tiene ni la más mínima intención en trabajar algo en sí mismo. Hay conductas que no vienen del dolor, sino del hábito", aclara Fernández. Sobre las personas que se enmarcan en este grupo, avisa: "A veces lo que ves, es lo que hay. No intentes escarbar, no intentes priorizar el origen de esas heridas, igual no hay nada".

La psicóloga advierte que más que un trauma, la persona está instalada en una comodidad que no quiere cambiar y la disfraza de un problema de raíz que no existe. "No quiere priorizar esa responsabilidad afectiva porque desde ahí siempre va a tener esa justificación y alguien que justifique su conducta. Como conclusión, la experta reclama que se deje de "sobrejustificar todo" porque "a través de las heridas emocionales y los traumas hay gente que simplemente actúa mal porque son malas personas y egoístas".