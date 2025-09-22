Ni Londres ni Nueva York: Ángel León abrirá su primer restaurante fuera de España en esta ciudad

La amura es la parte del costado de un barco por la zona que empieza a estrecharse para formar la proa, la parte delantera de la embarcación. Y Amura es el nombre que ha elegido Ángel León para su primera experiencia culinaria fuera de España, un proyecto que lo llevará hasta Sudáfrica después de haber escuchado ofertas de Londres, Tokio y Nueva York. Un nombre que supone un homenaje a su padre ("cuando salía con mi padre al mar y había mal tiempo, malos mares, siempre me decía que navegara por la amura del barco en proa", recuerda el chef) y toda una declaración de intenciones en tanto que el chef hará que "Aponiente cocine África", poniendo el foco en "los pescados más humildes" que navegan por aquella zona del Atlántico.

Amura abrirá en el Hotel Belmond Mount Nelson en pleno corazón de Ciudad del Cabo, un complejo turístico que "mima la cocina" según León. "Arraigados en la tradición y guiados por el respeto a la naturaleza, Mount Nelson y Amura se unen en una visión compartida: honrar el océano, celebrar la tradición y la hospitalidad con alma”, afirma el chef Ángel León. “Unidos por el compromiso de Belmond con la narración de historias, la conexión local, el abastecimiento responsable y la conservación marina, esta alianza encuentra su hogar natural en Ciudad del Cabo, una ciudad que, al igual que Cádiz, mira al mar con la historia en sus huesos”, añade.

El chef del mar explica que este nuevo proyecto se lo debe en gran parte a su hermano. "Él me llevó a Sudáfrica, él me convención para no tener miedo a un lugar tan lejano". Y "me enamoré", recuerda el cocinero portuense, "conocí su mar como el mío, atlántico puro, la luz, sus gentes, su forma de vida, su alegría, su pureza. El sur de África me hizo sentirme en casa".

El proyecto de Amura de Ángel León ya cuenta con un chef, Guillermo Salazar Benjumea, 'tripulación' de Aponiente, que tendrá como aliado a Luke Lawrence Barry, chef ejecutivo en el establecimiento hotelero.

Así es el hotel donde abrirá restaurante Ángel León

El Hotel Belmond Mount Nelson se define como "un oasis de tranquilidad en el corazón de Ciudad del Cabo". Un hotel acogedor, a los pies de la Montaña de la Mesa, cuya principal particularidad es el color de sus instalaciones, rosa, en honor a la paz de 1918.

El alojamiento, con habitaciones con aires coloniales, fue lugar de descanso y visita de grandes nombres de la historia. En su web indican que John Lennon solía meditar por sus jardines, Winston Churchill lo consideró como uno de los mejores establecimientos, en sus mesas se ha sentado también Nelson Mandela.

En lo que respecta a oferta gastronómica, su restaurante ofrece productos de la zona y de temporada como ostras de la costa oeste, gacela a la parrilla y exquisitas tartas Nyangbo. También ofrecen el tradicional té de la tarde, con delicias de la zona, panecillos y sándwiches en verano y pastelitos tibios en invierno.