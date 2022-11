El alumnado del comedor escolar sale con hambre: estas son las carencias

Seis de cada diez familias andaluzas (61,8%) aseguran que sus hijos salen con hambre del comedor escolar, según se desprende de la encuesta realizada entre los meses de septiembre y octubre por la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) y la ONG Justicia Alimentaria.

Para ello un total de 3.744 familias, todas ellas usuarias del servicio de comedor, han participado en una encueta que también revela un gran desconocimiento de cómo funciona el servicio, opacidad, falta de transparencia en la gestión y en los resultados de las inspecciones. De hecho, el 84% de las familias desconoce si ha habido alguna inspección en el último año y el 81,5% no tiene acceso al comedor para ver los menús.

¿Una dieta de calidad?

En cuanto a la calidad de la dieta escolar, al 63,8% de las familias le gustaría que se incorporasen alimentos ecológicos en los menús, y algunas de las sugerencias realizadas están relacionadas con mejorar la calidad del pescado (lo más reiterado, con diferencia, en todas las encuestas), más presencia de legumbres, ensaladas más sabrosas (no solo lechuga) o menos alimentos ultraprocesados. El informe desvela que a la mayoría de las familias (58%) le parece inadecuado el modelo de gestión a través de catering, y apuestan por cocinas in situ. Ante esta situación, desde la CODAPA afirman estar “preocupados” por las numerosas incidencias que trasladan las familias y reclaman a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) “que convoque al Consejo Asesor de este organismo, responsable de las contrataciones del servicio de comedor” para abordar el problema. La encuesta de la CODAPA y Justicia Alimentaria no solo se ha realizado entre las familias, sino también entre las asociaciones de madres y padres de la comunidad andaluza. En total, han participado 74 AMPA de todas las provincias y sus respuestas reflejan el escaso peso que tienen las familias en el ámbito de alimentación escolar: solamente el 6,8% de las AMPA participan de alguna forma en la toma de decisiones sobre el comedor escolar. El principal interés por la alimentación que revelan las asociaciones tiene que ver con la calidad de la materia prima, el equilibrio nutricional de los alimentos o la educación alimentaria al alumnado.

La encuesta pone también en evidencia que la satisfacción respecto al menú es significativamente más alta en comedores con cocina in situ (4 veces más alta que en comedores con catering) y que cerca del 70% de las AMPA de los centros con línea fría apuesta por hacer cambios en la alimentación escolar.

Rechazo a la línea fría

La ‘línea fría’ consiste en la preparación de alimentos a gran escala en cocinas centralizadas que pueden estar en otras provincias o comunidades autónomas, y que luego distribuyen a colegios de toda Andalucía, pudiendo transcurrir varios días con los alimentos almacenados y refrigerados en camiones o cámaras frigoríficas. Una vez en el comedor, los alimentos se vuelven a calentar en hornos, a menudo en las propias barquetas de plástico en las que hansido transportados. CODAPA y Justicia Alimentaria consideran que estos datos ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo hacia la recuperación de cocinas en los centros educativos. Los resultados de las encuestas, de hecho, están en línea con las reivindicaciones de la CODAPA, que fueron presentadas hace ahora un año en forma de decálogo para la alimentación saludable en la escuela pública andaluza. En este decálogo se asumía que garantizar la calidad de comedores escolares “que permitan la conciliación de las familias, ofrezcan alimentos sanos y sostenibles en un espacio donde se convive y aprende, es defender la Escuela Pública”.

El decálogo ponía también de relieve otros aspectos relacionados con el servicio de comedor: los hábitos saludables, la responsabilidad pública en la gestión, la trasparencia y participación, equidad, salud y sostenibilidad, rentabilidad económica y cercanía. Además, destacaba el papel del comedor escolar en el mantenimiento de la escuela rural, y la alimentación de adolescentes y jóvenes en los centros educativos de secundaria y post obligatorios.

Esta encuesta forma parte del diagnóstico de situación de los comedores escolares en Andalucía, complementado con datos recogidos en un proceso participativo que se está desarrollando a través de encuentros provinciales donde se recogen propuestas de AMPA.

Decreto andaluz de comedores escolares

La CODAPA también espera que se acelere la aprobación y puesta en marcha el decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios y dependencias del sector público radicado en Andalucía. La Confederación hizo numerosas aportaciones al borrador elaborado por la Junta de Andalucía, “por eso esperamos que el texto no se quede en papel mojado como las PNL encaminadas a cambiar el actual modelo de gestión, que se aprobaron en legislaturas anteriores, pero no se han desarrollado”.

Gratuidad del comedor escolar

Representantes de la CODAPA asistieron la pasada semana a la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz impulsada por el Partido Socialista para promover la gratuidad del servicio de comedor escolar. “Desde la CODAPA llevamos años exigiendo un nuevo modelo de comedor escolar, por eso hemos colaborado con esta PNL entregando a sus impulsores nuestro Decálogo de la Alimentación Escolar. No queremos elegir entre "comer bien o comer gratis”, aseguran desde la Confederación andaluza.