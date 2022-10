Estos son los alimentos que te ayudarán a evitar un resfriado este invierno

Mantenerse sano es cuestión de equilibrios. Una dieta aceptable es la base para alcanzar un óptimo estado de salud. El otoño y el invierno es una etapa más propicia para los resfriados. Las defensas trabajan en esta época para combatir temperaturas más bajas y cambios bruscos en el termómetro.

La clave para mantenerse sano es un sistema inmunológico que proteja no solo de resfriados, sino de otras enfermedades. La fortaleza de este depende de una buena alimentación, evitar el estrés, dormir bien y hacer ejercicio físico regularmente.

Las enfermedades respiratorias afectan cada año a buena parte de la población. A través de los alimentos, se puede evitar caer constantemente en constipados y molestas afecciones que lastran la salud. Los nutrientes que necesita el cuerpo para estar fuerte son las vitaminas A, C y D y minerales como el hierro, el selenio o el zinc.

Tipos de alimentos para evitar un resfriado

Salmón

Este pescado graso es rico en vitamina D. También otros como la caballa o el boquerón. Los expertos recomiendan su consumo entre dos y tres veces por semana, siempre que no se tenga sobrepeso. En la lista de pescados buenos para fortalecer nuestro sistema inmune están el atún, el bonito, el congrio, la angula, la anchoa. Al mismo tiempo, la vitamina D se obtiene del sol, por lo que exponerse en horas prudentes es lo ideal para combatir el déficit en este nutriente.

Berberechos

Su principal virtud es la cantidad de hierro que proporcionan, 28 miligramos por cada 100 gramos. Mucho más que las espinacas, habitualmente señaladas como altas en hierro. En este listado de alimentos, merecen mención especial las almejas o las algas wakame. Aunque el hierro está presente en legumbres, se recomienda su consumo a través de fuentes de origen animal.

Brócoli

Esta verdura es ideal para fortalecer el sistema inmunológico. Es una gran fuente de provitamina A y aporta nutrientes relacionados con la vista (luteína y zeaxantina). Lo bueno del brócoli es que sacia y apenas tiene calorías. También aporta minerales como el selenio, el calcio, el potasio o el hierro. Similar al brócoli es la zanahoria, la lechuga o la calabaza.

Carnes rojas

Estas destacan por ser muy ricas en zinc. Aunque es importante no abusar de esta fuente de zinc que se puede encontrar en otros alimentos como el huevo, el germen de trigo, los crustáceos o las pipas de calabazas.

Pimientos rojos

Cuando se habla de vitamina C, la mayoría piensa en cítricos. Pero esto no es así, los pimientos rojos superan de sobra a naranjas y limones en vitamina C. Nutricionistas señalan que esta vitamina, al estar presente en muchos alimentos, no debe ser suplementada de manera artificial. En un pimiento rojo hay 139 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos.