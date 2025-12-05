Todos los musicales infantiles y villancicos de la Navidad en Cádiz este 2025: fechas, horarios y ubicaciones

La Navidad 2025 ya es una realidad en las calles de Cádiz desde que se encendiera el alumbrado el pasado 28 de noviembre. Durante este mes y medio de programación son muchos los espectáculos, musicales y villancicos flamencos que inundarán la ciudad, impregnando más aún a sus ciudadanos de ese espíritu festivo.

La programación municipal tiene una agenda muy amplia en la que se mezcla tradición, ritmo y propuestas pensadas para disfrutar en familia, con eventos repartidos desde principios de diciembre hasta el 5 de enero. No obstante, los musicales y villancicos flamencos tendrán lugar desde el 5 al 26 de diciembre, aunque el resto de propuestas continúen para el deleite de todos los miembros de la familia.

Los escenarios se trasladan a distintos puntos de la ciudad para acercar la música a cada barrio, reforzando un ambiente festivo que ya empieza a sentirse en las calles.

Los primeros compases: del 5 al 7 de diciembre

El pistoletazo de salida llega el 5 de diciembre, con los Villancicos Flamencos “Suena Navidad”, que tendrán lugar en la Avenida Sanidad Pública a las 20:00 horas. Un arranque marcado por el compás flamenco que cada año gana protagonismo dentro de la agenda cultural de estas fechas.

Un día después, el 6 de diciembre, la programación se intensifica con dos propuestas. A las 20:00 horas, la Plaza de los Balbos acogerá los Villancicos Flamencos “Aires Nuevos”, mientras que antes, a las 18:00 horas, la Plaza de España será escenario de uno de los musicales infantiles del ciclo Una Navidad para Cádiz: el espectáculo “Voy a Encantarte”, pensado para atraer especialmente al público familiar.

La primera tanda de musicales continúa el 7 de diciembre, esta vez en la Plaza de Ana Orantes, donde a las 12:30 horas está programado “Loonita y sus amigos”, otro de los montajes dirigidos a los más pequeños dentro del proyecto Una Navidad para Cádiz.

Actuaciones del 10 al 13 de diciembre

La música regresará el 10 de diciembre con los Villancicos Flamencos “Las Tres Torres”, que se celebrarán a las 19:30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos Claridad del Cerro del Moro (calle Alcalde Blázquez n.º 15).

El calendario prosigue el 12 de diciembre, uno de los días con más actividad prevista. A las 20:00 horas, la Plaza San Lorenzo del Puntal acogerá los Villancicos Flamencos “Aires de Navidad”. Además, la jornada incluye una nueva cita con el ciclo Una Navidad para Cádiz, esta vez con el musical “Voy a cantarte héroes y villanos”, programado a las 18:00 horas en la Plaza de San Juan de Dios.

Un día después, el 13 de diciembre, la música regresará con una propuesta doble: a las 13:00 horas, la Plaza Varela recibirá los Villancicos Flamencos “Toma Castaña Entreamigos”, y por la tarde, a las 18:00 horas, la Plaza de España repetirá como escenario del ciclo infantil con el “Concierto Infantil de Navidad”.

Últimos días de diciembre

Tras unos días de pausa respecto a los eventos más musicales, la programación continúa el 18 de diciembre, cuando los Villancicos Flamencos "Las Tres Torres" volverán, esta vez en el Centro Cultural La Merced, a las 19:00 horas.

Un día después, el 19 de diciembre, será el turno de los Villancicos Flamencos "Cultivando el Arte", previstos a las 20:00 horas en el Patio La Milagrosa.

La música llegará también al centro histórico el 20 de diciembre, con los Villancicos Flamencos del "Coro Hermandad Virgen del Rocío", que se celebrarán a las 13:00 horas en la Plaza de la Catedral.

El 21 de diciembre, la Plaza de San Francisco vibrará a las 13:00 horas con la actuación de "Flamencos de la Tata por Navidad", otra de las propuestas flamencas que se suman a la programación.

Tras los días festivos, la música retomará su ritmo el 26 de diciembre con dos citas destacadas. A las 20:00 horas, la Plaza Profesor Pedro Payán acogerá los Villancicos Flamencos "Los del Patio", y a las 18:00 horas, la Plaza de San Juan de Dios cerrará el programa infantil con el musical "La gran aventura de los Reyes Magos", una propuesta pensada para disfrutar en familia en la recta final de las fiestas.

Este calendario marca la agenda musical de los niños y niñas de la localidad gaditana, que esperan disfrutar de las múltiples actividades organizadas para ellos en estas fechas tan especiales, donde la tradición y la cercanía permitirán que participen en las calles de su ciudad en esta fiesta navideña.